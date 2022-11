Przed nami finał 13. edycji "The Voice of Poland". Spośród tysięcy uczestników, którzy zgłosili się w tym roku do programu, do finału dotarli Ewelina Gancewska z drużyny Justyny Steczkowskiej, Konrad Baum z teamu Marka Piekarczyka, Dominik Dudek z ekipy Tomsona i Barona oraz Łukasz Drapała od Lanberry.

Finał tegorocznej edycji talent show został podzielony na trzy rundy, a zwycięzcę wybiorą wyłącznie widzowie biorący udział w trwającym cały tydzień głosowaniu SMS.

W pierwszej rundzie każdy z finalistów zaśpiewa piosenkę zagraniczną oraz wystąpi na scenie ze swoim trenerem. Po wszystkich występach, finalista z najmniejszą liczbą głosów widzów, pożegna się z programem. W drugiej rundzie usłyszymy polskie przeboje. Po wyśpiewaniu utworów kolejny finalista z najmniejszą liczbą głosów widzów, straci szansę o walkę o nagrodę główną.



Reklama

W trzeciej, ostatecznej rundzie, na scenie zmierzy się ze sobą dwoje finalistów. Każdy zaśpiewa swój singel, który po raz pierwszy zaprezentował w trakcie półfinałowej rozgrywki.



Decyzją widzów poznamy zwycięzcę 13. edycji programu, który otrzyma tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, podpisze kontrakt z wytwórnią płytową oraz otrzyma 50 tysięcy złotych zdecydują głosy widzów!



Kto wygra 13. edycję "The Voice of Poland"? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto wygra 13. edycję "The Voice of Poland"? Dominik Dudek (drużyna Tomsona i Barona) 33% Ewelina Gancewska (drużyna Justyny Steczkowskiej) 14% Łukasz Drapała (drużyna Lanberry) 23% Konrad Baum (drużyna Marka Piekarczyka) 30%

głosów: 9332

Goście specjalni podczas finału "The Voice of Poland". Kto wystąpi?

Podczas ostatniego odcinka tego sezonu "The Voice of Poland" nie zabraknie gości. Na scenie wystąpią: zwycięzca Eurowizji z 2019 roku Duncan Laurence, były trener "The Voice of Poland", a obecnie trener "The Voice Senior" Piotr Cugowski, zwyciężczyni 12. edycji show Marta Burdynowicz oraz reprezentantka Polski na tegoroczną Eurowizję Junior Laura Bączkiewicz.