Półfinał "The Voice of Poland" to wyjątkowy moment dla uczestników programu. Wtedy właśnie mieli okazję do zaprezentowania swoich autorskich utworów przed trenerami, publicznością oraz telewidzami.

Bogdan Świerczek z tej okazji przygotował utwór "Na głęboką wodę". Pomogli mu go stworzyć Paweł Wawrzeńczyk i Karol Serek, czyli duet kompozytorsko-producencki Liker$.

W programie oprócz własnego singla Świerczek zaśpiewał piosenkę "You're Beautiful" Jamesa Blunta."Od początku mówiłam ci, że masz radiowy głos, a twój team producentów to obecnie najgorętsi radiowi twórcy" - stwierdziła Lanberry po jego występie.

Singel raczej nie przypadł do gustu trenerowi Bogdana, który na 100 możliwych punktów przekazał jego konkurentowi - Konradowi Baumowi - 75 punktów.

W trakcie ogłaszania wyników, Marek Piekarczyk przekazał Baumowi 75 punktów. Za uczestnikiem opowiedzieli się również widzowie. Baum ostatecznie uzupełnił listę finalistów programu.

Bogdan Świerczek zawiódł własnym utworem? Widzowie nie mają o nim dobrego zdania

Choć wiele osób ponownie miało pretensje do Marka Piekarczyka, tym razem o to, że źle rozdzielił punkty, trener "The Voice of Poland" zyskał wielu obrońców. Wszystko z powodu singla Świerczka. Według widzów "Na głęboką wodę" to rozczarowanie.

"Miał potencjał na fajną piosenkę, a zrobił disco polo", "Co to za disco polo", "To brzmi jak disco polo", "Co tu się wydarzyło, coveruje ballady, wszystko smaczne, głos ma świetny, a tu taki babol..." - pisali widzowie.

"Problemem był ten singel. Mamy już Zenka i Sławomira więc chyba wystarczy. Konrad zrobił coś swojego, co miało charakter. I dlatego wygrał" - czytamy w komentarzach na profilu "The Voice of Poland".

"Marek wbrew kontrowersyjnemu rozdaniu punktów wyświadczył polskim rozgłośniom radiowym przysługę i zawetował narodzinom nowego Zenka Martyniuka. Brawo Konrad!" - wyzłośliwiał się inny internauta.

Bogdan Świerczek komentuje porażkę w "The Voice of Poland"

Uczestnik po pożegnaniu się z show na etapie półfinału, skierował krótką wypowiedź do swoich fanów.

"Chciałem w programie odwrócić chociaż jeden fotel, a tymczasem odwróciłem cztery aż do półfinału. Osiągnąłem więcej niż mogłem sobie życzyć, również dzięki wam, wspieraliście mnie i dodawaliście mi otuchy, kiedy tego najbardziej potrzebowałem. Daliśmy dzisiaj czadu. Mam nadzieję, że odszedłem w dobrym stylu. To dopiero początek" - komentował Bogdan Świerczek.

Na kolejnym nagraniu pojawił się z Konradem Baumem. "Konrad walczy dalej, więc trzymajcie za niego kciuki. Super gościu, między nami żadnych kwasów nie ma" - dodał.