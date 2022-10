W ostatniej bitwie w drużynie Lanberry w "The Voice of Poland" zmierzyli się Łukasz Drapała i Magda Górecka. Trenerka wybrała dla nich "List" zespołu Hey. "Zaczarujcie nas" - rzuciła przed występem do swoich podopiecznych i tak też się stało.

Znakomity występ przypadł do gustu trenerom. Chwalili oni nie tylko zdecydowanego faworyta do wygrania show, czyli Łukasza, ale również Magdę, która według nich w ogóle nie odstawała poziomem.

"Jestem pod wielkim wrażeniem, śpiewacie doskonale"- mówił Baron. "Łukasz, jesteś zawodowcem absolutnym, Magda nie ustępowałaś mu ani trochę" - komentowała Justyna Steczkowska.

Zachwycona była również trenerka uczestników. Była jednak niepocieszona, że może do dalszego etapu zabrać tylko jedną osobę.



"Jesteście wspaniali. Każda wskazówka została wzięta pod uwagę. Aż mi głowa pęka, że muszę coś zdecydować. Zasady tego programu są bezlitosne" - mówiła zrezygnowana Lanberry, która zabrała do dalszego etapu Łukasza Drapałę.

Magda Górecka odpadła z programu, gdyż żaden z trenerów nie zdecydował się na kradzież. "Bardzo mi szkoda, że Magdy nie ma. Co z tego, że teraz jest mi dobrze, skoro tam podzieliłem swoje serca na pół" - komentował Drapała.

Widzowie zdumieni decyzją trenerów. "Żal. Dalej dostali się dużo gorsi"

Z takim obrotem spraw nie mogli pogodzić się widzowie, którzy w komentarzach wyrażali swoje zdumienie tym, że z programem musiała pożegnać się Magda.

"Szok, że Magdy nikt nie ukradł", "Jak to możliwe, że nie było kradzieży. Absolutny sztos, najlepsza bitwa odcinka", "Szkoda dziewczyny, że nikt jej nie ukradł" - czytamy na stronie "The Voice of Poland".

"Kradzieży nie było tylko i wyłącznie przez czyste kalkulacje. Nieładnie, nieładnie" - pisała jedna z komentujących internautek.

"Magda powinna przejść dalej, dalej przeszło kilku znaczenie gorszych wokalistów", "Magda miała trudnego przeciwnika, ale zrobiła ogromny progres. Wielki błąd trenerów, że w nią nie zainwestowali" - pisali kolejni rozczarowani widzowie.