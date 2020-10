"The Voice of Poland": Widzowie krytykują trenerów. Kim jest odrzucona Aleksandra Jabłonka?

Swego czasu była popularną wokalistką, a jej utwory zgarniały po kilka, a nawet kilkanaście milionów wyświetleń na Youtube. Dziś o Aleksandrze Jabłonce mało kto pamięta, a ta próbowała widzom przypomnieć o sobie za sprawą "The Voice of Poland".

Aleksandra Jabłonka na przesłuchaniach w ciemno do "The Voice of Poland"

Aleksandra Jabłonka na przesłuchaniach w ciemno do "The Voice of Poland" wykonała utwór Avy Max "Sweet But Psycho", jednak w trakcie jej występu nie odwrócił się żaden trener.

"Mega ciekawa! Fajny ten głosik, czarujący! Bardzo dużo ciekawego potencjału" - wymieniali między sobą opinie trenerzy. Jednak żaden nie odwrócił fotela.

Widzowie szybko uznali ten brak decyzji za jeden z największych, o ile nie największy błąd tego etapu. Oto kilka opinii na temat występu Jabłonki:

"Szkoda mi było tej Jabłonki. Nie wiem, co kierowało jury, że się nie odwrócili. Spontanu faktycznie brak, naradzają się, jedynie Ula czasem odwraca się samodzielnie"

"Ładna kobieta ubrana na czarno śpiewała bardzo rasowo, a jej nie wybrali, za to przeszło parę osób nijakich, które fałszowały".

"Dziewczyna była super. Nie rozumiem dlaczego jej nie wybrali. Wcześniej wybierali dużo gorsze I nijakie głosy".

Kim jest Aleksandra Jabłonka?

Zaskoczenie po odpadnięciu Aleksandry Jabłonki jest tym większe, gdy zdamy sobie sprawę, że niecałą dekadę temu wokalistka podbijała rodzime listy przebojów. Jej piosenka "Popłyniemy daleko" ma ponad 13 milionów wyświetleń.

Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się utwory "Mówisz mi, że przepraszasz" (9,5 miliona wyświetleń) oraz "Nie będę twoja" (4,5 miliona odtworzeń).



Aleksandra Jabłonka karierę zaczęła w 2009 roku od występu w konkursie Debiuty na festiwalu w Opolu. Rok później występowała już w programie "Jaka to melodia". Tam wypatrzył ją Adam Konkol, lider Łez. Pierwszy singel powstały w wyniku ich współpracy - wspomniany "Popłyniemy daleko" - okazał się wielkim przebojem.

W lutym 2012 roku ukazała się debiutancka płyta Alexandry (bo pod takim pseudonimem nagrywała Jabłonka) zatytułowana tak jak pierwszy singel - "Popłyniemy daleko". Po pierwszym tygodniu sprzedaży album znalazł się na 15. miejscu OLiS.

Jabłonka zaliczyła występy na m.in. Bydgoszcz Hit Festiwal 2010 i Festiwalu Piosenki Rosyjskiej 2012 w Zielonej Górze. Wokalistka współpracowała też z klubowym duetem Kalwi & Remi oraz składem Najlepszy Przekaz W Mieście ("Zobacz, wybierz, słuchaj").

Zdjęcie Aleksandra Jabłonka w 2012 roku / Piotr Wygoda / East News

Pod koniec 2012 wokalistka zakończyła współpracę z Konkolem i od tamtego czasu zrobiło się o niej cicho. Nie pomógł nawet kontrakt z Universal Music, który ostatecznie zaowocował jedynie dwoma singlami - "SMS" i "Zasady".

W pewnym momencie Jabłonka całkowicie porzuciła karierę, a występ w "The Voice of Poland" miał być szansą powrotu.

"Nie ukrywam że był lekki smuteczek bo pojawiły się wątpliwości, jak bardzo musiałam nawalić. Naprawdę staram się nie traktować życia zbyt serio, ale czasem się nie da. Teraz już wiem, że było całkiem dobrze ( jak na moje drżące wewnątrz wnętrzności). Troszkę się popłakało, potem się pośmiało, potem był dramat.. a teraz chyba bym chciała jeszcze raz... Dziękuje za super zorganizowaną produkcję, fantastycznych ludzi i za szansę powrotu na dużą scenę! Minęło 6 lat!" - napisała na Facebooku.