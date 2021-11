Podczas nokautu, czyli ostatniego etapu przed odcinkami na żywo, trenerzy oglądają występy 28 uczestników. Do następnej rundy może awansować jedynie 16 z nich (po czterech w każdej drużynie).



W grupie Sylwii Grzeszczak zobaczymy: Daniel Hawes, Igor Kowalski, Rafał Kozik oraz Julia Stolpe, a z drużyny Marka Pierkarczyka: Karolina Robinson, Karolina Piątek, Bartosz Madej i Anna Hnatowicz.



Oburzenie wśród trenerów i widzów wywołała jedna z decyzji Sylwii Grzeszczak. Emocje rozpoczęły się zaraz po występie Małgorzaty Chruściel, która wykonała piosenkę Adele, "Turning Tables" - sprawdź! . "Małgosia weszła, zaśpiewała i zwyciężyła" - stwierdził Marek Piekarczyk. Trenerzy byli zgodni, że uczestniczka powinna przejść dalej. Sylwia Grzeszczak odrzuciła wtedy z drużyny Igę Andrzejczak.

"Jestem pewien, że powinnaś zostać" - stwierdził po występie Julii Stolpe Marek Piekarczyk. Podobnego zdania była trenerka, która zdecydowała, że uczestniczka przechodzi dalej, a z programu odpada Małgorzata Chruściel, co zaskoczyło cały skład trenerski (ci bowiem stawiali, że odrzucony zostanie któryś z wokalistów). Steczkowska przez dłuższą chwilę nie mogła dojść do siebie po tej decyzji.



Krytyki w stronę Grzeszczak nie szczędzili też internauci. "Boże kobieto co ty zrobiłaś, najlepszy głos odpalić. Masakra", "Jak można pozbyć się takiego głosu", "Pani Małgosia jest rewelacyjna. Super babeczka z klasą i przepięknym głosem. Nie rozumiem decyzji trenerki", "Małgosia zjadła ich wszystkich, nie rozumiem tej decyzji" - można przeczytać w komentarzach (pisownia oryginalna).

Małgorzata Chruściel dementuje plotki

Małgorzata Chruściel na swoim Instagramie skomentowała całą sytuację. Na początku na Instastory umieściła wypowiedź swojej znajomej, która dość dosadnie wypowiedziała się o działaniu programu na wokalistów. "I właśnie dlatego mam ogromne opory, żeby iść do takiego programu i się z nim zmierzyć - zaczęła znajoma Chruściel. Zdawałoby się, że w 'The Voice of Poland' panują jakieś zasady, po których wyłaniany jest zwycięzca. Ale jeśli już na etapie nokautów odpada najlepszy głos w edycji, to ten program nie ma żadnego sensu" - pisała kobieta w poście, który w swojej relacji zamieściła uczestniczka. W mediach zaczęto plotkować, że to początek konfliktu pomiędzy Chruściel a Sylwią Grzeszczak.





Po jakimś czasie ta relacja zniknęła z Instastory uczestniczki. Pojawiła się natomiast nowa informacja skierowana do fanów. Małgorzata Chruściel wyznała w niej, że nie ma żalu do swojej mentorki, a także życzenia powodzenia innym uczestnikom. Czy widzowie wybaczą Sylwii Grzeszczak wyrzucenie z programu utalentowanej piosenkarki?