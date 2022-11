Dominik Dudek i Łukasz Drapała zmierzyli się w ostatniej rundzie finału "The Voice of Poland". Obaj byli zdecydowanymi faworytami do zwycięstwa w show, ale ostatecznie widzowie przechylili szalę na korzyść podopiecznego Tomsona i Barona.

Mimo to Drapała z programu nie odchodził z pustymi rękoma, bo też otrzymał kontrakt z wytwórnią Universal Music.

Widzowie komentują wyniki finału "The Voice of Poland". Co ich oburzyło?

Zwycięzcę programu wybrali głosujący telewidzowie, jednak na oficjalnym profilu "The Voice of Poland" można zauważyć, że nie wszyscy pogodzili się z taką decyzją głosujących.



"Ostatnimi czasy wszyscy wokaliści w stacjach radiowych brzmią tak samo.. szkoda, barwa Łukasza była najlepsza, najbardziej oryginalna i wyjątkowa". "Gratulacje ale... Dla mnie Łukasz był lepszy. Zdecydowanie bardziej różnorodny, wychodzący poza swoją strefę komfortu", "Singel super, podoba mi się bardzo, ale Łukasz dziś lepiej wypadł. Mimo to gratulację" - można było przeczytać

Dominik Dudek mógł też w komentarzach liczyć na spore grono sympatyków, którzy docenili jego numer.

Część komentujących miała natomiast za złe TVP, jak potraktowano zdobywcę drugiego miejsca:

"Łukasza, który zajął drugie miejsce potraktowali jak powietrze - to było żenujące i wyjątkowo niegrzeczne", "Czy naprawdę ciężko podziękować uczestnikowi, który zajął drugie miejsce? Za każdym razem stoi w samotności na scenie i nikt nawet nie raczy cokolwiek o nim powiedzieć. Łukasz również był świetny, zasłużył na podziękowania i gratulacje. Czy to naprawdę tak dużo by ich kosztowało tak się zachować?", "Mega słabe było to, że Łukasz zszedł ze sceny bez słowa ze strony prowadzących... Przykre" - czytamy.



Wideo Dominik Dudek | „Wydaje się” | LIVE | The Voice of Poland 13