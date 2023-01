Marian Tarnowski z Wrocławia będzie jednym z uczestników dzisiejszych Przesłuchań w Ciemno. Jako zagorzały, wieloletni fan Czerwonych Gitar, zaśpiewa jeden z największych przebojów zespołu - "Anna Maria". Po zaledwie kilku taktach trenerka "The Voice Senior" Alicja Węgorzewska oraz prowadzący talent show Rafał Brzozowski nie byli w stanie powstrzymać łez napływających do oczu.

Jak się okazuje piosenka wyśpiewana przez 67-letniego Mariana Tarnowskiego jest wyjątkowo istotna w jego życiu. "Ona się łączy z imieniem, które nadałem mojej córce" - wyjaśnił uczestnik dzisiejszych Przesłuchań w Ciemno.

Marian Tarnowski w "The Voice Senior" wywołał rzewne łzy

Niestety Marian Tarnowski od lat nie ma kontaktu ze swoją latoroślą. Podczas rozmowy z trenerami uczestnik postanowił opowiedzieć nieco więcej o relacji z córką. "Moim założeniem było, że przekażę córce to, czego moi rodzice mi nie przekazali, chociaż teoretycznie mogli. Mój dom rodzinny nie był przykładem właściwego życia rodzinnego. Matka była bardzo despotycznym człowiekiem. Miałem nadzieję, że kiedy ja zostanę ojcem, to będzie wyglądało inaczej" - wspominał swoje życie Marian Tarnowski.

"Relacje z moją żoną nie były do końca takie, jakie być powinny. I to już wtedy utrudniło mi wpływ na rozwój mojej córki. W latach kiedy dorastała, nie mieliśmy zbyt często możliwości spotykania się. Czekałem na to, że jak wydorośleje, porozmawiamy jeszcze o wielu rzeczach. Nie mieliśmy kontaktu, uciekło to nam. Żałuję bardzo, że nie ma jej tutaj i brakuje mi jej. Dlatego jest to bolesne" - wyznał Marian Tarnowski, co dogłębnie poruszyło trenerów i prowadzącego.

Poruszający występ zostanie wyemitowany w najbliższym odcinku programu, już teraz można zobaczyć jego fragment.

