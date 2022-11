W kolejnej edycji "The Voice Senior", która wystartuje na początku 2023 roku do foteli trenerskich powrócą Maryla Rodowicz i Piotr Cugowski. Miejsce zmarłego Witolda Paszta zajmie Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus.

Alicja Majewska, która przez kilka sezonów była w programie, tym razem się nie pojawi. Jej miejsce zajmie Alicja Węgorzewska. Wielu zastanawiało się, dlaczego tak się stało. W rozmowie z Pomponikiem artystka wyznała czy to prawda, że została zwolniona z TVP. Okazuje się, że prawda jest zgoła inna.

Alicja Majewska zwolniona z TVP?

Piosenkarka wydała nowy album, który powstał z udziałem Włodzimierza Korcza i Artura Andrusa. Ten ostatni napisał także książkę na temat duetu Majewska/Korcz, a obowiązki związane z promocją i nagrywaniem albumu miały spowodować, że legendarnej piosenkarce zabrakło czasu na kolejny projekt - "The Voice Senior".

"Mam szereg działań związanych z nagraniem płyty, piosenek itd., ale jak panu bardzo mnie brakuje, to pokażę się w finałowym odcinku 'The Voice Senior'. Odcinki są nagrywane wcześniej i zaśpiewam piosenkę z najnowszej mojej płyty 'Koneserzy kolejnego dnia', więc relację z 'Voicem Seniorem' ciągle mam" - odpowiedziała Alicja Majewska na pytania "Pomponika".

Reporter próbował dociec, czy TVP zrezygnowało z udziału Majewskiej w programie. Wykonawczyni "Odkryjemy miłość nieznaną" częściowo zaprzeczyła tej tezie.

"Trzeba by ich zapytać, czy oni nie chcieli... Nasze plany - moje i produkcji, się gdzieś tam w jednym punkcie zetknęły, co z korzyścią pewnie wyjdzie dla mnie, bo jak mówię, dużo czasu zajmuje mi to, co najważniejsze w moim zawodzie, czyli fonografia, płyty, koncerty itd., ale ja się nie obraziłam na 'Voice Senior' zdecydowanie i 'Voice Senior' też się na mnie nie obraził" - wyjaśniła.

