Julia Totoszko w "The Voice Kids": Córka Mariusza Totoszki zaskoczy trenerów?

Program "The Voice Kids" przyciąga najbardziej utalentowane dzieci z całej Polski. W talent show TVP pojawiła się także Julia Totoszko, córka popularnego niegdyś wokalisty Mariusza Totoszki.

Dziewczynka od najmłodszych lat występuje na scenie /Mariusz Gaczyński / East News

Młoda wokalistka zadebiutowała już w wieku trzech lat, kiedy wystąpiła w spektaklu "Skrzypek na dachu" w Teatrze Muzycznym w Gdyni, wcielając się w rolę małej Haveli.

Występuje także w filmach. Na dużym ekranie mogliśmy zobaczyć ją w polskiej komedii romantycznej "Kochaj", wyreżyserowanej przez Martę Plucińską. Dziewczynka zagrała tam małą Ankę.

Gdy miała 9 lat wzięła udział w programie "Mali giganci", gdzie trafiła do drużyny Natalii Lesz ( sprawdź! ). Publiczności pokazała się m.in. w piosenkach: "Derniere Dense" ( sprawdź! ) Indilii oraz "Happy" ( posłuchaj! ) Pharella Williamsa.

Mowa o Julii Totoszko - córce Marty Smuk i Mariusza Totoszko, który jest znany z zespołu Volver ( posłuchaj! ). Para wzięła ślub w 2005 r., ale po dwóch latach rozstała się.



14-latka szybko zyskuje popularność. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 2250 osób. Nastolatka opublikowała zdjęcie, na którym siedzi w jurorskim fotelu. "Kochani !!!!! Już oficjalnie chciałabym bardzo serdecznie wszystkich zaprosić do oglądania 3 edycji The Voice Kids z moim udziałem" - napisała pod zdjęciem.

Julia prowadzi także kanał w serwisie YouTube, na którym udostępnia covery znanych przebojów.

Do trzeciej edycji dziecięcego show TVP2 zgłosiła się rekordowa ilość ponad 2000 osób. Do przesłuchań w ciemno zaproszono ponad 70 dzieci w wieku 8-15 lat. W finałowym etapie to widzowie wybiorą zwycięzcę, który otrzyma nagrodę pieniężną przeznaczoną na przyszłą edukację w wysokości 50 tys. zł.



W poprzednich edycjach popularność zdobyli tacy wykonawcy, jak m.in. Roksana Węgiel, Viki Gabor, 4Dreamers, Zuza Jabłońska, Ania AniKa Dąbrowska, Mateusz Golicki i Adam Kubera. Dodatkowo Roksana Węgiel i Viki Gabor zwyciężyły w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci (odpowiednio w 2018 i 2019 roku).