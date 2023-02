Oto najciekawsze polskie single stycznia! Ochman, Vito Bamino, Roxie Węgiel, Afro Kolektyw i inni!

Vito Bambino - "Etna"

Vito Bambino to wokalista, autor tekstów, kompozytor, aktor oraz lider zespołu Bitamina. W 2020 r. pojawił się jego solowy album "Poczekalnia", skąd pochodzi m.in. numer "Bunkrów Nie Ma". Utwór "Etna" zapowiada album, pt. "Pracownia", która ukaże się 28 kwietnia 2023 roku.

"Etna - największy wulkan w Europie. Potrafi milczeć do zapomnienia zanim da o sobie znać, ale kiedy już się budzi Sycylia drży. Numer 'Etna' jest o naszych wybuchach w związku. O momencie na krótko przed erupcją oraz chwilach, kiedy nie da się już powstrzymać nadchodzącego rozładowania. Podczas erupcji emocjonalnej potrafimy powiedzieć słowa, które bolą i są nieodwracalne. Straty podliczamy dopiero po wszystkim, kiedy dym już znika a wulkan przestaje pluć. Dopiero wtedy mamy odwagę obejrzeć krater, który pozostawiliśmy" - mówi o piosence Vito Bambino.

Autorami muzyki są: Mateusz Dopieralski, Amar Ziembiński i Moo Latte. Mix i mastering - Moo Latte. Tekst piosenki został napisany przez Vito Bambino i Franciszka Kempę.

Ochman i Kalush Orchestra - "Cry For You"

Krystian Ochman , polski finalista Eurowizji 2022 (ponad 22 mln odtworzeń utworu "River") i Kalush Orchestra - ukraiński zwycięzca Eurowizji 2022 (ponad 92 mln odtworzeń utworu "Stefania") - dwie zupełnie różne energie muzyczne w jednym numerze.



Zaczęło się od wspólnych nagrań na mediach społecznościowych w trakcie przygotowań do Eurowizji, a finałem jest singel "Cry For You", który właśnie się ukazał.



"Idąc przez życie, wielu z nas pracuje nad tym, by stać się najlepszą wersją siebie. W trakcie tej drogi uczymy się wybierać te sytuacje, w których powinniśmy być asertywni. Często oznacza to, że podejmujemy decyzje, które są dla nas dobre, ale mogą być przykre dla innych. Społeczeństwo zmusza nas do asertywności, w przeciwnym razie jesteśmy wykorzystywani. Nie chcę nigdy żałować podjęcia takich decyzji" - mówi o utworze Krystian Ochman.



O nagraniu wspólnej piosenki mówiło się właśnie od maja 2022 roku, gdy artyści spotkali się na ulicach Turynu i podczas konkursu. Piosenka w końcu ujrzała światło dzienne.

Za produkcję odpowiada wielokrotnie nagradzany producent @atutowy, który na swoim koncie ma nie tylko współpracę przy debiutanckiej płycie Ochmana, ale również z topowymi polskimi hiphopowcami, takimi jak Kukon, OKI, Pezet, Young Igi.



Agata Radziszewska - "2/10"

Agata Radziszewska jest młodą reprezentantką FONOBO Label. Artystka podzieliła się z fanami swoim najnowszym singlem - piosenką "2/10", która jeszcze przed premierą stała się hitem na TikToku.

Numer jest już dostępny we wszystkich serwisach cyfrowych oraz na kanale YouTube wydawcy. Fragment utworu w akustycznej wersji w serwisie społecznościowym w zaledwie 12h od publikacji zobaczyło prawie pół miliona osób!

"Utwór '2/10' opowiada o procesie oraz myślach towarzyszących podczas wychodzenia z trudnego okresu w życiu" - mówi Agata Radziszewska. "Jestem bardzo szczęśliwa, że słuchacze odnajdują w tej piosence swojego rodzaju safe place i mogą poczuć, że nie są sami ze swoimi przeżyciami. To, że fragment piosenki stał się viralem na tiktoku, to był dla mnie zarówno wielki szok, jak i wielkie szczęście, że utwór mógł dosięgnąć więcej osób, które zmagają się z takimi problemami" - dodaje.

Piosenka "2/10" jest efektem współpracy Agaty i Michała Wrzosińskiego. Artystka odpowiedzialna jest za tekst oraz muzykę, a Wrzosiński zajął się produkcją. Numerowy towarzyszy wyjątkowy klip w reżyserii Wincentego Magiery. Utwór ukazał się pod szyldem FONOBO Label - wytwórni, z którą Agata związana jest od początku swojej kariery i jest zapowiedzią drugiego wydawnictwa Agaty, które ukaże się już niebawem.

Afro Kolektyw - "polonez dla początkujących"

Afro Kolektyw wraca z singlem "polonez dla początkujących", zapowiadającym album "ostatnie słowo". Piosence towarzyszy teledysk autorstwa Holaka, odpowiedzialnego także za okładkę płyty. Premiera albumu odbędzie się 24 lutego.

Dlaczego nie możemy mieć fajnych rzeczy? Dlaczego polskie społeczeństwo jest podzielone? Dlaczego żyjemy w kraju zlepionym z patyków i śliny? Dlaczego pojęcie narodu jest dla nas ważniejsze od pojęcia państwa? Na te pytania odpowiada utwór "polonez dla początkujących".

"Istnieją setki diagnoz, jeśli potrzebujecie jeszcze jednej ode mnie - dlatego, że naszą cechą wspólną jest nieufność. Tak dogłębna, że trudno już ustalić, czy stanowi bardziej przyczynę, czy skutek. Mówię tak 'choć nie jestem historykiem', bo pamiętam przecież PRL i pamiętam 'nierówności kapitalizmu wczesnego' i to by w zupełności wystarczyło, żeby się tej (uzasadnionej!) nieufności nauczyć na blachę. No dobra, to jak konkretnie tamte czasy pamiętasz frajerze, spytacie zapewne. I w tym momencie polecam serdecznie naszą piosenkę. Nie bardzo mogę się wykazać obiektywizmem, ale uważam, że jest to najlepszy numer Afro Kolektywu ever. Warto było się zreaktywować nawet tylko dla niego" - mówi o utworze Afrojax.

Roxie Węgiel - "Ciche Szepty"

11 stycznia 2023 miał swoją premierę najnowszy singiel Roxie Węgiel, "Ciche szepty". Data zbiegła się z 18. urodzinami Roksany, która wkracza w dorosłość na własnych muzycznych zasadach.



Singiel "Ciche szepty" zapowiada długo wyczekiwany album Roxie "13+5". Przy stworzeniu singla, jak i całego albumu, wokalistka współpracowała z teamem producenckim WOLF HOUSE (Jeremi Sikorski, Kevin Mglej, Andrzej Jaworski i Albert Markiewicz). Premiera drugiego solowego albumu Roxie Węgiel przewidywana jest na marzec 2023 roku.

Do piosenki powstał teledysk, który wyjątkowo spodobał się fanom Roxie. "Singiel super, teledysk zupełnie coś nowego. Na plus", "Jaki świetny teledysk", "Teledysk rewelacja - bardzo przyjemnie się go ogląda" - piszą w komentarzach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel w 18-te urodziny dla Interii: Dorastanie na oczach Polski nie jest łatwe [WYWIAD] INTERIA.PL

W kilku scenach klipu pojawił się też nowy chłopak Roxie, 26-letni Kevin Mglej (twórca piosenek dla m.in. Roksany Węgiel, Julii Żugaj , Viki Gabor i Justyny Steczkowskiej ).

"Razem z nim i Jeremim Sikorskim napisaliśmy praktycznie całą płytę '13+5'. Poznaliśmy się przez pracę w studio i w zasadzie można powiedzieć, że była to miłość od pierwszego wejrzenia z obu stron. Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają falę show-biznesu" - mówiła Plejadzie wokalistka.

Jak dodaje Roxie, nie przejmuje się różnicą wieku, bo w jej rodzinie było podobnie - tata był starszy od jej mamy, a są od lat szczęśliwą parą. "To bardzo ciekawe, ponieważ historia zatacza koło. Dokładnie taka sama różnica jest między moimi rodzicami - moja mama miała 17 lat, kiedy poznała tatę, który w tamtym momencie miał 25 lat. Aktualnie są już 20 kilka lat razem z trójką dzieci i ogromnym szczęściem" - dodaje.



Igorilla i Peepz - "WHOAH"

Gdyby opisać jednym słowem muzę, którą tworzą Igorilla (Mama Selita, Polskie Karate) i Peepz (Krejzz) w projekcie "Anomalie", to byłoby to: "WOAH"! Tak też nazywa się pierwszy singel promujący album. Słowo banger jest w polskim rapie nadużywane, ale nie wiemy, jak inaczej określić ten post trapowy tune, który wyprodukował sam Barto Katt.

Wraz z premierą singla wystartował preorder płyty "Anomalie". Piosenkę uzupełnia niezwykle plastyczny klip, za którego brawurową wizję odpowiada reżyser Artur Dziedzic.

Na albumie usłyszymy również gości którzy idealnie wpisali się w klimat płyty: Jarecki, Miodu, Wyga, Mokebe, Prykson Fisk i Mati Szert. Większość produkcji to dzieło Peepza, który prezentuje swój autorski patent na brzmienie lecz na materiale pojawili się także producenci z "górnej półki" tacy jak Barto Katt, BodzierOn, Bred Bua, Adz/ddayzy.

Dominik Dudek - "Tak mi mów"

Dominik Dudek dał się poznać za sprawą programu " The Voice of Poland ", który wygrał razem z utworem “Wydaje się". Trenował pod skrzydłami Tomsona i Barona, którzy wspierali go przez cały czas trwania show, ale i po jego zakończeniu. Dwa miesiące po finale ostatniej edycji programu, przyszła pora na w pełni autorski materiał Dominika.

"Tak mi mów" Dominika Dudka to ponowne przedstawienie się słuchaczom. Tym razem mogą go poznać ze strony, która jest połączeniem popu i folku. Artysta sam napisał tekst, muzykę (przy współpracy z Mateuszem Kotkowskim) oraz całkowicie odpowiada za produkcję utworu.

"Piosenka została napisana w trudniejszym momencie mojego życia, kiedy naprawdę wszystko było na 'nie', i w zasadzie opowiada o mnie. Chciałem powiedzieć wszystkim, którzy czuli się podobnie, że w takich momentach warto mieć kogoś przy sobie, kogoś kto pomoże ci przez to przebrnąć. To w sumie nawet nie musi być osoba, wszystko zależy, co komu pomaga. Ale najważniejsze są chęci. Chęci, które ja w sobie znalazłem i życzę tego wszystkim" - mówi wokalista o swoim nowym utworze.