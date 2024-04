Windows95Man, a właściwie Teemu Keisteri, to fiński DJ i performer, który w tym roku razem z wokalistą Henrim Piispanenem, weźmie udział Eurowizji w Malmo jako reprezentant Finlandii.

Wizerunek, ale i styl muzyczny Windows95Man - jak można domyślić się po pseudonimie - mocno inspirowany jest latami 90. i jego najbardziej kiczowatymi elementami. Choć artysta nie do końca uważa się za muzyka, a bardziej za "twórcę wizualnego", na koncie ma dwie EP-ki - "Yaksa Yaksa" i "Epic Tax Party".



W 2024 roku razem z Henrim Piispanenem zdecydował się wziąć udział w fińskich eliminacjach do Eurowizji z piosenką "No Rules!". I choć początkowo nikt na człowieka z logiem Windowsa na koszulce oraz jego kolegą nie stawiał, duet szybko piął się w notowaniach, aż został jednym z faworytów do wyjazdu do Szwecji.

Warto odnotować, że Windows95Man był przede wszystkim faworytem widzów, którzy mieli decydujący głos w wyborze. Jurorzy zmiażdżyli ekscentryczny występ artystów, dając im w eliminacjach zaledwie 28 punktów (ostatnie miejsce). Jednak widzowie, mający w pamięci równie ekscentryczny występ Kaariji na Eurowizji, który dał Finom drugie miejsce, zagłosowali przewrotnie i nagrodzili gigantyczną pulą punktów Windows95Mana.

Skąd taka rozbieżność zdań? Windows95Man nie ma warunków wokalnych, a jego piosenka jest wyjątkowo prosta i odwołuje się m.in. do eurodance'u. Bardzo wiele dzieje się jednak na scenie. Niektórych wspomniany występ może żenować, ale Finowie go pokochali. Podczas eliminacji do Eurowizji duet rozpoczął występ w wielkim jajku, które pokryte było dżinsem. W dżins ubrany był też wokalista. Windows95Man na scenie pojawił się w białej koszulce i czapce z logo Windowsa oraz cielistej bieliźnie, co mogło wielu osobom sugerować, że jest nagi.

Keisteri tańczył na scenie, biegał po niej, nie przejmując się tym, co dzieje się wokalnie z jego występem. Na sam koniec artyście na specjalnym wysięgniku podano spodenki, do których przywiązane były fajerwerki.

Zdjęcie Windows95Man przed Eurowizją będzie musiał zmienić swój strój / Jeff Spicer / Getty Images

Windows95Man na Eurowizji, czyli piętrzące się problemy

Już po zwycięstwie dwójki ekscentrycznych muzyków pojawiło się sporo problemów dotyczących ich występu. Pierwszym z nich był rozważany w tamtym czasie bojkot Eurowizji przez Finów z powodu sytuacji w Strefie Gazy. Sam twórca projektu wspierał Palestynę podczas eliminacji. Duet w ostateczności - mimo iż otrzymywał groźby - potwierdził, że pojedzie na Eurowizję. Nie było to też pewne z powodów stanu zdrowia Teemu.

Eurowizja.org cytując magazyn "Kodin Kuvalehti" wskazywała, że artysta cierpi na zaburzenia koncentracji oraz ataki paniki. Po zwycięstwie wspominał natomiast, że decyzję o wyjeździ do Malmo podejmie po rozmowie z psychoterapeutą.

Cenzura na Eurowizji. Wytyczne są jasne, strój Windows95Mana nie przejdzie

Sporo problemów organizatorom Eurowizji sprawa strój fińskiego reprezentanta. Oryginalny występ z eliminacji, gdy pojawił się na kanale Eurowizji, został ocenzurowany ze względu na logo Windowsa na ciuchach artysty. Wszystko wskazuje na to, że Windows95Man nie będzie mógł wystąpić z symbolem słynnej marki, mimo że mają w swoim pseudonimie. To jednak nie wszystko.

Publiczny nadawca z Finlandii zasugerował, że artysta być może będzie musiał postawić na bardziej wyważony strój. Zaniepokojenie u organizatorów wzbudza cielista bielizna gwiazdora, w której paraduje przez pół występu. Podczas ruchu artysta wręcz wygląda, jakby występował półnago.

"Nie każdy z krajów ma taką samą politykę wobec nagości, co Finlandia" - komentował Anssi Autio, przedstawiciel fińskiego nadawcy i organizator eliminacji do Eurowizji. Wśród krajów, którym nie spodoba się taki strój może być Wielka Brytania, zwłaszcza że Eurowizja u nich emitowana będzie przed 21. Polska, bardziej konserwatywna część widzów, mogłaby być również mocno zdumiona.



Ostateczne decyzje co do stroju artysty zapaść mają po pierwszych próbach. Fińska delegacja przyznaje, że ma plan awaryjny w przypadku negatywnej decyzji Europejskiej Unii Nadawców.

Windows95Man wystąpi podczas pierwszego półfinału Eurowizji (7 maja) i rywalizować będzie z reprezentantką Polski - Luną - o wejście do finału konkursu, który odbędzie się 11 maja.