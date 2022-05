Polsat SuperHit Festiwal 2022 to dwa muzyczne wieczory, trzy artystyczne jubileusze i ponad osiem godzin niezwykłego grania. Co roku podczas imprezy największe gwiazdy świętują swoje osiągnięcia i nie inaczej będzie w tym roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polsat SuperHit Festiwal 2022: Zapowiedź Polsat

Polsat SuperHit Festiwal - kto wystąpi drugiego dnia imprezy?

Drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwal widzowie zobaczą również koncert "Radiowy przebój roku", czyli wykonawców najchętniej słuchanych i odtwarzanych piosenek w stacjach radiowych. Będą to:

Polsat Superhit Festiwal 2022 - kim są Three of Us?

Zespół Three of Us tworzą Tomasz Sajewicz, Roman Sajewicz oraz Ewa Kapała.

Wokaliści poznali się w pierwszej edycji show "Bitwa na Głosy", gdzie śpiewali w drużynie Haliny Mlynkowej.

Wcześniej Tomasz, Roman i Ewa zdobywali doświadczenie występując podczas różnych konkursów i przeglądów piosenki, a także wykonując covery.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Three Of US pierwszy raz na sopockiej scenie. "Będzie odrobinka stresu" POLSAT GO

Wideo „Prócz Ciebie, Nic” (z repertuaru Krzysztof Kiljański feat. Kayah)

Three of Us - "Szklany Sufit". Zobacz teledysk!

Pierwsza piosenka wydana pod szyldem Three of Us, to "Szklany Sufit" - z miejsca stała się hitem w krajowych rozgłośniach radiowych.

Utwór napisał dla zespołu Marcin Kindla.

"Szklany sufit" to muzyczny manifest o przełamywaniu niewidzialnych barier. Energiczny i motywujący wydźwięk tekstu utworu ma być inspiracją do odwagi i ciągłego dążenia do realizacji swoich marzeń.

Clip Three Of Us Szklany sufit

Inspiracją zespołu Three of Us są nowoczesny pop i country. Często wykonują piosenki takich artystów jak Lady A, Litte Big Town czy Gone West.

Three of Us - "Ulotnie"

Najnowszą propozycją zespołu Three of Us, jest piosenka, pt. "Ulotnie".

"W życiu wszystko bywa ulotne - nawet te najpiękniejsze chwile. Dlatego cieszmy się codziennością i walczmy o to, by tych dobrych momentów było jak najwięcej. Czasami, zupełnie niepostrzeżenie, poniedziałek zmienia się w czwartek, a styczeń w grudzień. W tym biegu warto jednak pamiętać o tym, co pomiędzy, bo każdy dzień ma w sobie potencjał na bycie najcenniejszym. O tym wszystkim chcieliśmy Wam zaśpiewać w naszej nowej piosence" - piszą muzycy o nowym singlu.

Clip Three Of Us Ulotnie

Polsat SuperHit Festiwal 2022: Gdzie oglądać?

Polsat SuperHit Festiwal śledzić można zarówno w telewizji, internecie, jak i na widowni. Ci, którym nie uda się zasiąść na widowni Opery Leśnej w Sopocie, festiwal obejrzą od 20 do 22 maja w Polsacie o godzinie 20:00.

Gdzie oglądać Polsat SuperHit Festiwal w internecie? Trzydniowy festiwal można oglądać online na stronie głównej portalu Interia.