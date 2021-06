Polsat SuperHit Festiwal 2021. Kajra: Tak widzi mnie Sławomir. Nie zmieniłabym nic

Znani z wielkiego przeboju "Miłość w Zakopanem" Sławomir i jego żona Kajra co roku starają się wyjeżdżać na egzotyczne wakacje. Na kilka dni przed ich występem podczas Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie wokalistka przypomniała jeden z wyjazdów.

Kajra i Sławomir - razem na scenie i w życiu prywatnym

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - podkreślał wielokrotnie Sławomir ( sprawdź! ).

W sierpniu para będzie świętować dziesiątą rocznicę ślubu.

Magdalena Kajra Kajrowicz towarzyszy Sławomirowi na każdym koncercie, występując w składzie jego zespołu Trzymamy się Zapały.

Razem będą jednymi z gwiazd sobotniego koncertu Najlepsi z Najlepszych podczas drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwal 2021 w Operze Leśnej w Sopocie.



"Będzie to wspaniałe i wyjątkowe wydarzenie!!! Przywieziemy wam nową piosenkę 'Będę z nią' i najlepszego Marcina Wyrostka" - zapowiadają Sławomir i Kajra.

Wspomniany utwór z udziałem popularnego akordeonisty, zwycięzcy drugiej edycji "Mam talent", promuje wydaną w październiku 2020 r. drugą płytę "The Best of", która zawiera także przeboje "Weekendowy korsarz", "Weselny pyton" (w klipie Kajra bierze ślub z prezenterem Polsatu Krzysztofem Ibiszem) czy "Totalny Love". Teledysk "Będę z nią" ma już ponad 3,3 mln odsłon.

"Kocham moje życie - nie zmieniłabym nic! Nie cofnęła się do żadnego jego momentu. Tu i teraz jest najlepiej. Dziękuje wszystkim którzy jesteście ze mną w tej drodze" - napisała w jednym z ostatnich wpisów szczęśliwa Kajra.



W ostatnich latach Sławomir z Kajrą (z kilkuletnim synem Kordianem) po intensywnym sezonie koncertowym na początku roku wybierali się na egzotyczne wakacje, m.in. do Tajlandii czy na Malediwy.

"Tak widzi mnie mój Mąż. Aż mu zazdroszczę. Widok nienajgorszy :) i zdjęcie ładne :)" - tak Kajra podpisało jedną z fotografii.

