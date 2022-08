Dla King Gizzard & The Lizard Wizard występ na Pol'and'Rock Festival 2022 miał być ich pierwszym koncertem w Polsce.



"To jeden z tych zespołów, których i my, i Wy najbardziej wyczekiwaliśmy na Pol'and'Rock Festival. Tym mocniej zasmuciła nas wiadomość od kapeli, która z przyczyn zdrowotnych - nasilenia poważnej choroby przewlekłej Stu, wokalisty zespołu - odwołuje koncerty w Europie, w tym występ podczas ostatniego dnia Najpiękniejszego Festiwalu Świata" - czytamy w komunikacie organizatorów.

"Na dzień przed koncertem nie jesteśmy w stanie znaleźć zastępstwa, ale planujemy wydłużenie występu grupy Skindred, która pojawiła się w naszym line-upie całkiem niedawno, ku uciesze tych, którzy wspominają jej wcześniejsze koncerty na Pol'and'Rock Festival" - głosi oświadczenie.

Wspomniany Skindred z Wielkiej Brytanii w składzie zastąpił jedną z głównych gwiazd - Limp Bizkit. Amerykanie (zaliczani do czołówki nu metalu) odwołali europejską trasę z powodu problemów zdrowotnych swojego lidera, wokalisty Freda Dursta. Skindred wystąpił na Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą w 2011 i 2014 r.

Działająca od 1998 roku formacja z Newport (Walia) ma na koncie płyty: "Babylon" (2004), "Roots Rock Riot" (2007), "Shark Bites and Dog Fights" (2009), "Union Black" (2011), "Kill The Power" (2014), "Volume" (2015) i "Big Things" (2018).

Muzyka Skindred to połączenie heavy metalu, punk rocka, reggae, dancehallu i drum'n'bassu. Zespół określa swoją twórczość jako "ragga metal". Piosenka "Nobody" pochodząca z ich debiutanckiego albumu szybko zyskała popularność dzięki umieszczeniu jej w soundtracku do gry komputerowej "Need for Speed". Płyta "Babylon" była numerem jeden listy Billboard Top Reggae Albums w Stanach Zjednoczonych i zjednała zespołowi rzeszę fanów, a kolejne wydawnictwa potwierdziły świetną formę i popularność formacji.

Pol'and'Rock 2022 w Czaplinku: Program trzeciego dnia - kto zagra?

Ostatni dzień festiwalu na Dużej Scenie rozpocznie Inclusion - laureat Antyfestu Antyradia.

Pełny line-up prezentuje się następująco (godziny ulegną zmianie ze względu na wydłużenie występu Skindred):

Duża Scena (sobota, 6 sierpnia):

15:00 - 15:40 - Inclusion

16:00 - 17:00 - Żurkowski

17:20 - 18:30 - Fiddler's Green

18:50 - 20:10 - Me and That Man

20:30 - 21:40 - Stake

00:20 - 01:30 - Skindred

01:30 - 02:00 - Piotr Bukartyk - zakończenie.

Pol'and'Rock Festival 2022: Mała Scena - program (sobota, 6 sierpnia):

17:40 - 18:20 - Gorgonzolla

18:30 - 19:10 - House Of Death

19:30 - 20:30 - Bukartyk & Ajagore

20:40 - 21:30 - Kirszenbaum

21:40 - 22:30 - Dagadana

22:45 - 23:35 - Transgresja.

