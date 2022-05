Makabryczny wypadek w "Mam talent". Tragiczna diagnoza Jonathana Goodwina

Jonathan Goodwin zaplanował bardzo trudny i skomplikowany wyczyn w do programu "America's Got Talent Extreme". Podczas przygotowań popełnił błąd, co niemal przypłacił życiem. Teraz jego partnerka ujawnia, w jakim jest stanie.

Jonathan Goodwin swój kaskaderski wyczyn przypłacił zdrowiem. Prawdopodobnie już na zawsze / David M. Benett / Contributor /Getty Images