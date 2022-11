Przypomnijmy, że afera wokół Davida Walliamsa - brytyjskiego komika i aktora, który sławę zdobył dzięki serialowi "Little Britain", a przez ostatnie 10 lat również jurora "Mam talent" - wybuchła w pierwszej połowie listopada.

Do sieci trafiły nagrania, na których słychać, jak gwiazdor ubliża uczestnikom programu oraz rzuca w ich stronę seksualne aluzje.

Na jednym z nagrań z 2020 roku jeden ze starszych metryką uczestników miał wdać się w dyskusję z jurorami, która była zwykłym przekomarzaniem się. Jak cytuje "The Guardian", Walliams miał usłyszeć pewną uszczypliwość w swoim kierunku. Po tym, jak tylko uczestnik opuścił scenę, nazywany wcześniej "seniorem", za moment został przez jurora trzykrotnie nazwany "c*pą".

Reklama

Inna sytuacja działa się nieco później i była jeszcze mocniejsza w wydźwięku. Zaraz po zejściu ze sceny juror miał określić młodą uczestniczkę jako "podobną do nudnych dziewczyn, które spotykasz w pubie i które chcą, żebyś się z nimi przespał, ale ty nie masz na to ochoty".



Jak David Walliams skomentował kompromitujące nagrania?

Głos po wycieku nagrań zabrali jego prawnicy. Ci bronili swojego klienta, tłumacząc, że były to jego prywatne komentarze i nie były przeznaczone do emisji w telewizji.

"To były prywatne rozmowy i - jak to bywa w przypadku rozmów z przyjaciółmi - nie miały zostać upublicznione" - poinformował. Walliams przeprosił też za swoje zachowanie.

Juror "Mam talent" na wylocie? Są nowe informacje

Według nowych doniesień The Guardian", David Walliams ma pożegnać się po 10 latach z programem. Te same informacje potwierdza również "The Sun". Informator brukowca twierdzi, że zastąpić ma go tancerka Oti Mabuse, znana z brytyjskiego "Tańca z gwiazdami".

Wśród potencjalnych kandydatów do przejęcia miejsca jurora w "Mam talent" znaleźli się też: Joel Dommett, Ekin-Su Culculoglu oraz Oliwia Attwood.



Zdjęcie Jurorzy brytyjskiego "Mam talent" / Shirlaine Forrest / Getty Images

"The Guardian" zdobył natomiast komentarz produkcji "BGT", w którym zmiany nie zostały potwierdzone. "Skład jurorski na 2023 rok nie został jeszcze skompletowany i nie podjęto jeszcze decyzji na temat przyszłości Davida Walliamsa" - czytamy.

We wcześniejszym komentarzu produkcja przyznawała, że mimo że komentarze padły w prywatnych rozmowach, język w nich użyty był nieodpowiedni. "Odbyły się rozmowy z zaangażowanymi osobami i przypomniano im o obowiązkach i oczekiwaniach co do przyszłego postępowania zawodowego" - oświadczono.

Davida Walliams nie pojawił się też w programie ITV Jonathana Rossa, komik sam miał zrezygnować z udziału w show.

David Walliams poza "Mam talent". Symboliczne zdjęcie

Komik i juror "Mam talent" był wielkim nieobecnym na przyjęciu z okazji Święta Dziękczynienia organizowanym przez Amandę Holden. Na udostępnionym przez jurorkę zdjęciu zabrakło mającego problemy gwiazdora. Na fotografii znaleźli się Simon Cowell i jego narzeczona Laura Silverman oraz Alesha Dixon.