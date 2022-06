Wodecki Twist Festiwal: Wspaniała atmosfera podczas występów na scenie ELECTRO

Festiwal Wodecki Twist rozpoczął się 10 czerwca na krakowskim rynku, gdzie międzypokoleniowy chór odśpiewał przebój "Zacznij od Bacha". 11 czerwca odbył się koncert "Uroczysty Wodecki".

Motto gali poświęconej legendzie polskiej muzyki rozrywkowej, Zbigniewowi Wodeckiemu, to przyjaźń. Dlatego w transmitowanym przez Polsat wydarzeniu wzięli udział przyjaciele artysty a także wybitni młodzi artyści. Zaśpiewali między innymi Alicja Majewska, Ralph Kaminski, Krzysztof Zalewski, Joanna Kulig, Maciej Maleńczuk, Ania Rusowicz, Natalia Szroeder i Maciej Musiałowski. Kochane przez Polaków przeboje zyskały nowe, zaskakujące aranżacje autorstwa mistrza batuty Tomka Szymusia.

Reklama

Ostatni dzień piątek edycji Wodecki Twist Festiwal upłynął pod hasłem ELECTRO.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Festiwal Wodecki Twist 2022: Scena ELECTRO. Wspaniała atmosfera INTERIA.PL

Kuratorem sceny ELECTRO był kompozytor i producent Baasch.

"Moje drogi nawet kiedyś bezpośrednio zetknęły się ze Zbigniewem Wodeckim! Byłem wtedy jeszcze bardzo młodym człowiekiem, prawie dzieckiem. Wystąpiłem w jakimś programie telewizyjnym, w którym grałem na gitarze, a on był ekspertem zaproszonym do tego programu i wypowiadał się na temat tego, co robię. Nie byłem jeszcze świadom, jak wielkie spotkanie to było. Nigdy bym nie pomyślał, że splotą się nasze drogi muzyczne. Bardzo szanuję jego dorobek, chociaż poruszam się w zupełnie innych obszarach" - mówił nam przed festiwalem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wodecki Twist Festiwal. Baasch: Udana próba połączenia dwóch światów muzycznych Interia.tv

Tuż przed koncertem porozmawialiśmy z Kayah, która tego dnia występowała z artystą. Wspólnie zaśpiewali piosenkę "Fantazja". "Musiałam tu być, bo to jest wielkie święto muzyki. Jest genialnie co roku. Nie być tutaj to jest grzech" - podkreśliła.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wodecki Twist Festiwal. Kayah: Zbigniew Wodecki edukował Polaków muzycznie Interia.tv

W czasie koncertu wystąpili również bracia Sarapata, którzy "Wieczór już" Wodeckiego wykonali razem z Noviką.

"Zasłuchiwałem się w jej muzyce z dekadę temu. Przemiła osoba, wspaniały kontakt i od razu złapaliśmy fajną sztamę i naturalnie wyszło, że występujemy razem w ramach Wodeckiego" - mówił o współpracy Mateusz Sarapata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wodecki Twist Festiwal. Duet Sarapata o występie z Noviką Interia.tv

"To jest klasyka, która kojarzy mi się z dzieciństwem. Te piosenki zawsze były w moim życiu, mieliśmy winyle Wodeckiego. Dopiero płyta z Mitch & Mitch pokazała jaki jest prawdziwy Wodecki i co można zrobić z tą twórczością. Że to nie jest 'Pszczółka Maja', że można z tym zrobić naprawdę cuda" - mówi o twórczości Wodeckiego Novika.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wodecki Twist Festiwal. Novika: Piosenki Wodeckiego zawsze były w moim życiu Interia.tv

Zespół KAMP!, zmierzył się z piosenką "Chałupy Welcome To".

"Przełożenie tego na język muzyki elektronicznej na początku przysporzyło nam trochę problemu, więc poszliśmy na głęboką wodę i wzięliśmy 'Chałupy'" - mówił nam Michał Słodowy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wodecki Twist Festiwal. Kamp!: Poszliśmy na głęboką wodę i wzięliśmy „Chałupy” Interia.tv