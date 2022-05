Przypomnijmy, że tegoroczna odsłona Eurowizji odbywa się w Turynie na północy Włoch za sprawą wygranej grupy Maneskin. Rockowy kwartet podbił Europę utworem "Zitti e buoni".



Transmisja finału, tak samo jak obu półfinałów, dostępna jest na kanałach TVP1, TVP Polonia i na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest na YouTube. Wydarzenie prowadzą włoska wokalistka Laura Pausini, wokalista Mika oraz Alessandro Catellan, prezenter włoskiej telewizji, który w latach 2011-2020 prowadził tamtejszą wersję programu "The X Factor". W TVP widowisko komentują Marek Sierocki oraz Aleksander Sikora.

Podczas wydarzenia możliwość głosowania mają osoby mieszkające w krajach uczestniczących w Eurowizji, nie można jednak wysyłać głosów na reprezentanta własnego kraju. Polacy mogą głosować na Krystiana Ochmana tylko w przypadku, jeśli posiadają numer z innego kraju uczestniczącego niż Polska.

Przypomnijmy, że po raz ostatni Polska awansowała do finału w 2017 r. - wówczas udało to się Kasi Moś. Rok wcześniej Michał Szpak odniósł jeden z największych sukcesów w naszej historii startów w tym konkursie - zajął ósme miejsce.

Finał otworzyła prezentacja 25 finalistów z flagami, którym akompaniowała Rockin' 1000, włoska grupa tworzona przez ponad tysiąc muzyków ("Give Peace a Chance" Johna Lennona). Współprowadząca Laura Pausini zaprezentowała wiązankę przebojów "Benvenuto", "Io canto", "La Solitudine", "Le cose che vivi" i "Scatola").

Jako pierwsi na scenie z finalistów zameldowali się Czesi. Na czele tria We Are Domi (piosenka "Lights Off") stoi wokalistka Dominika Haškova, córka jednego z najsłynniejszych czeskich hokeistów - Dominika Haška. W ich utworze było miejsce na mocny wokal, klubowe brzmienia i grającego smyczkiem gitarzystę.

Obecność wokalisty WRS z Rumunii w finale była sporą niespodzianką. "Llamame" to propozycja przypominająca raczej Hiszpanię, w której sporą uwagę przyciągały układy z udziałem czwórki tancerzy.

Zupełnie inny klimat zapanował podczas występ portugalskiej wokalistki MARO i jej chórzystek ("Saudade, Saudade"). Było klimatycznie, nastrojowo, z elementami tytułowej melancholii, smutku, tęsknoty i nadziei.

Popularna także nad Wisłą grupa The Rasmus zaprezentowała rockową energię w utworze "Jezebel".

Kolejna zmiana nastroju na scenie - Marius Bear ze Szwajcarii ("Boys Do Cry") obdarzony jest ciekawym, mocnym głosem, choć bukmacherzy nie dają mu zbyt wielkich szans.

Alvan & Ahez z Francji to pierwszy z reprezentantów tzw. Wielkiej Piątki, czyli krajów, które najwięcej wpłacają do kasy Europejskiej Unii Nadawców (EBU), czyli organizatora Eurowizji. Co ciekawe, grupa wykonała utwór "Fulenn" w języku bretońskim.

Jednym z najbardziej zwariowanych występów finału byli zamaskowani Norwegowie z Subwoolfer ("Give That Wolf a Banana").

W finale poza 25 finalistami na scenie zaprezentują się gościnnie m.in. Maneskin (nowy singel "Supermodel" i "If I Can Dream"), Mika (wiązanka "Love Today", "Grace Today", nowy singel "Yo Yo" i "Happy Ending") i Gigliola Cinquetti (eurowizyjny przebój z 1964 r. "Non ho l'eta").

Eurowizja 2022 - uczestnicy drugiego półfinału w kolejności występowania:

