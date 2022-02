Krystian Ochman to jeden z kandydatów na polskiego reprezentanta podczas konkursu Eurowizji. Jego piosenka "River" szybko stała się wielkim przebojem.

"W świecie, w którym większość z nas działa w olbrzymim stresie, nieustannie myślimy o tym, co przed nami i próbujemy zaplanować przyszłość. Z różnych powodów, podskórnie towarzyszy nam mnóstwo wątpliwości na temat tego, co nas czeka. Piosenka opowiada o tym, jak bardzo chcemy i potrzebujemy przerwy od całego tego zgiełku" - tak o utworze "River" mówi 22-letni wokalista.

Autorami piosenki są Krystian Ochman i Ashley Hicklin (tekst) oraz Adam Wiśniewski (@atutowy) i Mikołaj "Tribbs" Trybulec (muzyka). Teledysk do piosenki stworzył Dawid Ziemba oraz ekipa Mind Productions.

Opublikowany na początku lutego klip ma już ponad 1,2 mln odsłon. Lepszym wynikiem może pochwalić się tylko "Paranoia" Darii, która jest uważana za główną rywalkę Ochmana do zwycięstwa w polskich preselekcjach. Jej teledysk ma ponad 12 mln odtworzeń, ale w sieci pojawił się w październiku 2021 r. Zdaniem bukmacherów i fachowców od Eurowizji to między nimi rozegra się sprawa wygranej.

Clip Ochman River

Liczni fani Ochmana są przekonani, że to ich idol pojedzie do Turynu. Nie brak głosów, że wokalista z utworem "River" może namieszać w całym Konkursie Piosenki Eurowizji, co potwierdzają notowania bukmacherów. Obecnie Polska znajduje się na czwartym miejscu (na 41 uczestników, ale poznaliśmy dopiero połowę stawki, a nie wszyscy reprezentanci wypuścili swoje utwory).

"Jest pięknie, jest klimat i jest hitowy refren", "Będzie hicior", "Kraków 2023" - czytamy w komentarzach pod teledyskiem "River". Swoje wsparcie okazują też fani konkursu z innych krajów (Francja, Ukraina, Azerbejdżan, Rosja, Grecja, Turcja, Holandia, Hiszpania).



Kim jest Krystian Ochman?

Krystian Ochman urodził się 19 lipca 1999 r. w Melrose, a wychował w Potomac w stanie Maryland niedaleko Waszyngtonu. Spędził tam większość życia, jednak rodzina o polskich korzeniach nie pozwoliła zapomnieć o historii, z której się wywodzi. Jego rodzice - Dorota i Maciej Ochmanowie (grał na klawiszach w zespole Róże Europy) - wyjechali do Ameryki, by tam pracować i studiować, a ostatecznie osiedlili się tam na stałe.

Dziadkiem Krystiana jest z kolei słynny polski tenor - Wiesław Ochman. To właśnie wybitny artysta ( sprawdź! ), wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą, był inspiracją dla młodego Krystiana. Do śpiewania zachęcał go z resztą sam sławny dziadek. Za jego sprawą początkujący wokalista zdecydował się na studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wcześniej uczęszczał do Thomas S. Wootton High School w miejscowości Rockville.

Wiesław Ochman zapraszał też swojego wnuka do wspólnych występów. Krystian śpiewał m.in. na jego koncertach charytatywnych oraz na Festiwalu Wiesława Ochmana w Zawierciu, który odbył się w październiku 2019 roku.

Na początku Krystian wracał do Ameryki w każde wakacje i dorabiał sobie wtedy jako ratownik. Ale od wybuchu pandemii i od kiedy jego kariera nabrała rozpędu dzięki udziałowi w "The Voice of Poland", nie wyjeżdżał z Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krystian Ochman: "Ja tej pandemii bardzo nie lubię" Newseria Lifestyle

Krystian Ochman - rodzina

"Dzięki mojej rodzinie znalazłem się w Polsce, gdzie mogę oddać się temu co kocham. Kiedy nie wiedziałem co ze sobą robić, to oni czuwali nade mną. Prowadzili drogą, którą dotarłem do miejsca, w którym się dzisiaj znalazłem" - podkreślał wielokrotnie wokalista.

Krystian ma dwójkę rodzeństwa - brata Aleksandra (jest sportowcem) i siostrę Natalię (uczy się w szkole medycznej). Internauci od dłuższego czasu zastanawiają się, czy wokalista ma dziewczynę, jednak Ochman nie afiszuje się ze swoim życiem prywatnym.



Krystian Ochman w "The Voice of Poland"

Szersza publiczność poznała wokalistę za sprawą 11. edycji "The Voice of Poland" (2020). Podczas przesłuchań w ciemno sięgnął po popowy przebój "Beaneath Your Beautiful" (sprawdź!) Labrinth i Emeli Sande, czym ujął Michała Szpaka i Edytę Górniak. Jednak talent Ochmana eksplodował dopiero podczas bitew, gdzie zaśpiewał z Weroniką Szymańską piosenkę "Lovely" ( zobacz! ) Billie Eilish.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Weronika Szymańska i Krystian Ochman w "The Voice of Poland" TVP

"To był dla mnie pierwszy wykon w jedenastej edycji, który wywołał dreszcze" - wyznał tuż po występie duetu Michał Szpak.

Uczestnik zachwycał również w kolejnych odcinkach. Pamiętną wypowiedź po jego wykonaniu piosenki Anny Jantar "Poproś do tańca" sformułowała Edyta Górniak. "Na tym świecie są Ziemianie i Niebianie. A ty jesteś Niebianinem" - mówiła.

Ostatecznie podopieczny Szpaka wygrał 11. odsłonę show TVP. Od tego czasu jego kariera jeszcze mocniej nabrała tempa.

Nazywany "objawieniem i fenomenem" wypuścił swój pierwszy autorski utwór "Światłocienie", który typowany był jako jeden z najlepszych debiutanckich singli laureatów "The Voice of Poland". Piosenka zanotowała aż 300 tys. streamów w tydzień i zadebiutowała na Top200 Spotify. Singel osiągnął status złotej płyty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krystian Ochman o dziadku INTERIA.PL

Drugi singel "Wielkie tytuły" znalazł się na pierwszym miejscu na karcie na czasie Youtube. Również na KNC znalazły się cztery kolejne single z teledyskami.

Krystian z utworem "Prometeusz" wygrał 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu w koncercie Premier oraz jako pierwszy polski wokalista wziął udział w The Circle Sessions, gdzie zaprezentował na żywo dwa utwory "Lights In The Dark" oraz "Ten sam ja".

Clip Ochman Prometeusz

Debiutancki album Krystiana pt. "Ochman" miał premierę 19 listopada 2021 roku. Znalazło się na nim 11 utworów. Warto dodać, że płyta trafiła na szczyt listy przedsprzedaży na Empiku oraz zadebiutowała na szóstym miejscu OLiS. Krystian został nominowany do Odkryć Empiku 2021 w kategorii Muzyka za debiutancki album "Ochman".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krystian Ochman nie chce jechać na Eurowizję INTERIA.PL

Po wygranej w "The Voice of Poland" padły pytania o to, czy Krystian chciałby wziąć udział w Eurowizji.

- Fajny pomysł, ale mam teraz za dużo obowiązków na głowie. Nie mam czasu - odpowiedział wówczas w rozmowie z Interią.