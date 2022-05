Konstrakta wzbudziła nie lada zainteresowanie widzów Eurowizji 2022. Jej utwór "In Corpore Sano" został uznany za jeden z najdziwniejszych utworów w historii tego konkursu.

Kim jest Konstrakta? Ile ma lat, jak wygląda jej kariera, czy ma Instagrama? Oto ciekawe informacje o reprezentantce Serbii na Eurowizji 2022!

Eurowizja 2022. Konstrakta: wiek, wzrost, znak zodiaku

Konstrakta (Ana Duric), urodziła się 12 października 1978 roku. W trakcie tegorocznej Eurowizji piosenkarka ma skończone 43 lata. Pochodzi z Belgradu.

Znakiem zodiaku Any Duric jest Waga.

Konstrakta ma 170 cm wzrostu, a jej waga oscyluje w okolicach 55 kilogramów.

Eurowizja 2022. Konstrakta: kariera

Ana Duric jest architektką, piosenkarką i artystką w szerokim tego słowa pojęciu. Od 2002 roku była członkinią zespołu Mistakemistake, który rozpadł się w okolicy 2013 roku. Część członków grupy, wraz z Konstraktą stworzyli nowy projekt - Zemlja gruva. Zespół otwierał nawet koncert Amy Winehouse w 2011 roku w Belgradzie.

W 2019 roku Anna Duric rozpoczęła karierę solową. W czerwcu 2019 roku wydała utwór "Zvake", a w marcu kolejnego roku singel "Neam samana".

Utworem "In Corpore Sano" wygrała serbskie eliminacje na Eurowizję 2022 .

Eurowizja 2022. Konstrakta: fenomen "In Corpore Sano"

Konstrakta w swojej twórczości stara się pokazywać różne problemy. Głównie skupia się na tematyce społecznej oraz emocjonalnej. To samo da się odczuć w piosence Eurowizji - "In Corpore Sano". Piosenka ta jest krytyką serbskiego systemu opieki zdrowotnej. Nawiązuje również do osiągania wygórowanych standardów piękna.

Eurowizja 2022. Konstrakta: rodzina

Ojciec Konstrakty przeniósł się do Belgradu, gdzie zdał dwa kierunki naukowe. Pracował w serbskiej korporacji medialnej "Politika" oraz był Ministrem Informacji. O mamie artystki nie mamy żadnych szczegółowych informacji.

W 2009 roku piosenkarka wzięła ślub z architektem Milanem Duricem. Mężczyzna jest założycielem DVA:STUDIO oraz profesorem na Wydziale Architektury w Belgradzie.

Ana i Milan Duric mają dwójkę dzieci - córkę Lenę oraz syna Nikolę.

Eurowizja 2022. Konstrakta: Instagram

Konstrakta posiada konto na Instagramie, na którym obserwuje ją 105 tysięcy osób. Mocno promuje w ostatnim czasie Eurowizję 2022 oraz swój utwór "In Corpore Sano". Nie powinno to nikogo zaskakiwać. Jej utwór ma szansę wygrać w konkursie.

Instagram Konstrakty dostępny jest pod tym linkiem .

Eurowizja 2022. Gdzie i kiedy oglądać finał

Finał Eurowizji 2022 odbędzie się w sobotę, 14 maja o 21:00 w Turynie. Transmisja dostępna będzie na antenie TVP1 oraz TVP Polonia. Istnieje również możliwość oglądania pokazów na żywo przez Internet. Eurowizja nadawana będzie na platformie TVP VOD oraz na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTube .

