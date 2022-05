Przypomnijmy, że tegoroczna odsłona Eurowizji odbywa się w Turynie na północy Włoch za sprawą wygranej grupy Maneskin. Rockowy kwartet podbił Europę utworem "Zitti e buoni" ( posłuchaj! ).



Polskę reprezentował Krystian Ochman, z piosenką "River".



Eurowizja 2022 - kim jest WRS?

WRS to to rumuński wokalista i tancerz. Nim ruszyła jego kariera muzyczna tańczył u boku innych artystów. Sławę przyniósł mu boysbanf SHOT, z którym rozpoczął występować w 2015. 2 lata później zostawił zespół, postanowił dokształcić się muzycznie, by w 2020 roku podpisać kontrakt z Global Records.

Wypuścił do tej pory takie hity, jak "Amore", "Why" i "Tsunami", który znajduje się w pierwszej dziesiątce najczęściej granych piosenek w rumuńskich stacjach radiowych.

Na Eurowizję pojechał z tanecznym utworem "Llamame".

Rumunia nie była faworytem tegorocznej Eurowizji, bukmacherzy obstawiali, że znajdzie się w końcówce półfinałowej stawki.

Tym większe było zdziwienie obserwatorów konkursu, kiedy okazało się, że piosenkarz przeszedł do finału!

Do finału awansowali przedstawiciele Belgii, Czech, Azerbejdżanu, Polski, Finlandii, Estonii, Australii, Szwecji, Rumunii i Serbii! Kolejność ogłaszania zwycięzców jest przypadkowa.

"Zaskoczyły mnie Azerbejdżan i Rumunia", "Rumunia zaskoczyła", "Belgia, Serbia i Rumunia to jakieś mało śmieszne żarty" - czytamy w wielu komentarzach w internecie.

Finał festiwalu odbędzie się 14 maja.

