Za nami pierwszy półfinał 66. Konkursu Piosenki Eurowizji w Turynie. W czwartek, 12 maja, do rywalizacji stanie reprezentujący Polskę Krystian Ochman z utworem "River". Polak ma 16 konkurentów, m.in. z Finlandii (popularna także nad Wisłą grupa The Rasmus), Izraela, Cypru, Rumunii, Belgii, Szwecji czy Australii. Do finału zakwalifikuje się 10 najlepiej ocenionych.

Polak zaliczany jest do grona ścisłych faworytów całego konkursu, dlatego występowi Ochmana towarzyszą gorące emocje. Po próbie generalnej 11 maja jego szanse przejścia do finału są oceniane jako bardzo wysokie.

Eurowizja 2022: Konstrakta z Serbii z piosenką "In Corpore Sano". Kim jest?

Na tegorocznej Eurowizji jedną z faworytek jest Konstrakta. Pod pseudonimem kryje się artystka Ana Duric, która na scenie wykona utwór "In Corpore Sano". Eurowizyjni komentatorzy jeszcze przed półfinałem określili utwór jako jeden z najdziwniejszych w historii konkursu.

Ana Duric to piosenkarka urodzona 12 października 1978 roku w Serbii, z wykształcenia jest architektką. Od 2002 roku występowała w zespole Mistakemistake, a jednym z jej osiągnięć jest otwarcie koncertu Amy Winehouse w Belgradzie w 2011 roku.

W utworze "In Corpore Sano" wokalistka krytycznie wypowiada się o serbskiej służbie zdrowia, ale także o niedoścignionym i irracjonalnym ideale piękna. Wspominana wielokrotnie Meghan Markle w piosence pełni rolę wzoru kobiety, do którego bezskutecznie ale także bezsensownie starają się doścignąć jej obserwatorzy.

Do 2019 występowała w wspomnianym zespole, ale jeszcze tego samego roku rozpoczęła karierę solową i zaprezentowała piosenkę "Zvake". W 2022 roku została wybrana w krajowych preselekcjach, by reprezentować Serbię. 44-latka jest obecna w social mediach, a na Instagramie obserwuje ją ponad 91 tysięcy osób.