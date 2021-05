Eurowizja 2021: Wiemy, które miejsce w półfinale zajął Rafał Brzozowski [WYNIKI GŁOSOWANIA]

65. Konkurs Piosenki Eurowizji przeszedł do historii. Po zakończeniu finału organizatorzy opublikowali szczegółowe wyniki głosowania w finale oraz w półfinałach. Ile punktów otrzymał Rafał Brzozowski i kto na niego głosował?

Rafał Brzozowski uplasował się na 14. pozycji w swoim półfinale /Splash News /East News

Zespół Maneskin w finale Eurowizji (22 maja) zaprezentował się z utworem "Zitti e buoni" i wygrał, łącznie zdobywając 524 punkty - w tyle zostawił m.in. reprezentantkę Francji Barbarę Pravi (utwór "Voila", 499 punktów) i przedstawiciela Szwajcarii Gjon's Tears ("Tout l'Univers", 432 punkty).

Polscy widzowie przyznali w finale 12 punktów zespołowi GO_A z Ukrainy (piosenka "Shum"). 10 punktów powędrowało do włoskiej formacji Maneskin, natomiast 8 trafiło do Islandii.



Kolejne punkty polscy widzowie przekazali: Szwajcarii (7 pkt.), Finlandii (6 pkt.), Francji (5 pkt.), Litwie (4 pkt.), Norwegii (3 pkt.), Rosji (2 pkt.) i Szwecji (1 pkt).

Jeszcze w trakcie trwania Eurowizji poznaliśmy typy polskiego składu jurorskiego. Ci najwięcej punktów przyznali San Marino, 10 dali Islandii, a 8 trafiło do Portugalii.

Kolejne trafiały do: Szwajcarii - 7 pkt., Izraela - 6 pkt, Włoch - 5 pkt, Malty - 4 pkt, Belgii - 3 pkt, Finlandii - 2 pkt, 1 pkt - Rosji.



Kto głosował na Rafała Brzozowskiego?

Przypomnijmy, że Rafał Brzozowski odpadł w drugim półfinale, który odbył się 20 maja. Nasz reprezentant zajął podczas swojego koncertu 14. miejsce zdobywając 35 punktów - 18 od jurorów i 17 od widzów.

Najwięcej punktów Polsce przyznali widzowie z Wielkiej Brytanii i Mołdawii (po siedem). Po jednym otrzymaliśmy od widzów z Francji, Islandii i Austrii.

Jeżeli chodzi o głosowania jurorów, maksymalną liczbę punktów (12) otrzymaliśmy od San Marino. Poza tym trzy otrzymaliśmy od Bułgarii, dwa od Grecji i jeden od Danii.



Głosy Polski w półfinale

W półfinale Polacy najchętniej głosowali na Finlandię (12 pkt.), Islandię (10 pkt.) i Szwajcarię (8 pkt.) W dalszej kolejności swoje poparcie przekazywaliśmy: Mołdawii, Danii, Portugalii, Bułgarii, Gruzji, San Marino i Serbii.

Polskie jury najmocniej wsparło Grecję, San Marino i Szwajcarię (odpowiednio 12, 10 i 8 oczek). Na punkty liczyć mogli również: Mołdawia, Albania, Bułgaria, Estonia, Islandia, Finlandia i Portugalia.