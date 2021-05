Eurowizja 2021: Koronawirus w polskiej ekipie! Co z występem Rafała Brzozowskiego?

Pilne wiadomości z Rotterdamu - jeden z członków polskiej delegacji na Eurowizję 2021 otrzymał pozytywny wynik na koronawirusa. To oznacza, że cała ekipa trafiła na kwarantannę, w związku z czym Rafał Brzozowski nie wystąpi w niedzielę na turkusowym dywanie.

Rafał Brzozowski podczas drugiej próby eurowizyjnej w Rotterdamie /SplashNews.com /East News

W Rotterdamie trwają intensywne przygotowania do 65. Konkursu Piosenki Eurowizji. W ubiegłym roku konkurs odwołano z powodu pandemii koronawirusa.

W Holandii ostatecznie zapadła decyzja, że w Rotterdam Ahoy uczestników wspierać będą fani. Festiwal odbędzie się zgodnie z planem w dniach 18, 20 (półfinały) i 22 maja (finał).

Wszystkie ekipy regularnie są testowane na obecność koronawirusa. Podczas rutynowej kontroli jeden z członków polskiej delegacji otrzymał pozytywny wynik. To pierwszy taki przypadek w dotychczasowych ośmiu dniach prób. Jeden z eurowizyjnych serwisów podał, że nie jest to nikt z osób występujących na scenie z Rafałem Brzozowskim (wokaliście towarzyszy chórzysta Paweł Skiba i czterech tancerzy z Egurrola Dance Studio).



Zgodnie z przepisami, które zostały przyjęte przy organizacji Eurowizji, cała polska delegacja została odizolowana i czeka na wyniki testu PCR.

W związku z regulacjami zawartymi w protokole bezpieczeństwa Rafał Brzozowski i cała polska delegacja nie weźmie udziału w niedzielnej ceremonii otwarcia Eurowizji 2021 i nie pojawi się na turkusowym dywanie.

Pojawiły się też od razu pytania, co z występem Brzozowskiego w czwartkowym półfinale. Wszystko zależy od wyniku testów PCR, które ponownie przejdzie polska delegacja. Nawet w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu, jeśli dana osoba nie ma objawów COVID-19, jej izolacja trwa tylko pięć dni.

Europejska Unia Nadawców przygotowała się na wypadek wystąpienia objawów COVID-19 u reprezentantów biorących udział w konkursie. W takiej sytuacji organizatorzy mają do dyspozycji nagranie zapasowe, tzw. live-on-tape, zrealizowane przez polską delegację 20 marca w podwarszawskiej hali Transcolor.

W środę o godzinie 15:00 zaplanowana jest pierwsza próba 2. półfinału, a o godzinie 21:00 zostanie pokazany cały koncert dla jurorów, tzw. jury show. Jeśli do tego czasu nasza delegacja - tancerze i Rafał - nie zostaną wypuszczeni z hotelu (bo np. ktoś z nich będzie miał pozytywny wynik na koronawirusa) to jurorzy obejrzą nagrany występ z czwartkowej próby.

Rafał Brzozowski reprezentuje Polskę z piosenką "The Ride" ( sprawdź! ).

Ostatnie notowania bukmacherów dają mu ostatnie, 17., miejsce w swoim półfinale.

Autorami "The Ride" są kompozytorzy ze Szwecji - Joakim Övrenius, Thomas Karlsson, Clara Rubensson i Johan Mauritzson.

"Myślę, że ta piosenka ma szansę stać się przebojem nie tylko w Polsce. Michał może nie wiedział tego, że hasło tegorocznej Eurowizji to 'Open up', czyli 'Otwórzmy się'. Trzeba się teraz zjednoczyć, bo ciężko jest artystom w tych czasach przetrwać. Moja piosenka jest za granicą dobrze przyjmowana. To tylko w Polsce gdzieś czasem pojawia się szpileczka" - podkreśla Rafał, dodając, że jego piosenka otwiera "gdzieś jakieś furtki zagraniczne".