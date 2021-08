"Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" w Uniejowie. Kto wystąpi w koncercie Polsatu? [PROGRAM, TRANSMISJA]

Koncert "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" to widowisko będące zwieńczeniem dwudniowego Earth Festivalu w Uniejowie, odbywającego się w dniach 21-22 sierpnia, organizowanego dzięki inicjatywie For Earth For Us we współpracy z m.in. Telewizją Polsat, Stowarzyszeniem Program Czysta Polska oraz Uzdrowiskiem Termalnym Uniejów i Termami Uniejów.

Na scenie wystąpią gwiazdy, którym bliskie są działania na rzecz ochrony środowiska. Ideą wydarzenia jest inspirowanie oraz uświadamianie społeczeństwa jak w prosty sposób można wprowadzić zmiany na lepsze, dla dobra naszej planety i przyszłych pokoleń.

W tym roku myślą przewodnią festiwalu "Earth Festiwal" jest hasło #ZaczynamOdSiebie. Każdy z nas może zrobić coś dobrego dla Ziemi. Segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i energii, zwracanie uwagi na skład produktów spożywczych - to tylko przykłady prostych działań, które mogą realnie przeciwdziałać postępującym zmianom klimatycznym.

"Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" - kto wystąpi?

Podczas koncertu "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" swoje przeboje zaśpiewają m.in. Beata Kozidrak i Bajm, Michał Szpak, Kwiat Jabłoni, Dawid Kwiatkowski, Sylwia Grzeszczak, Roksana Węgiel, Paweł Domagała, Wilki, Golden Life, Enej, Sound'n'Grace i wielu innych.

Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek młodego pokolenia. Roxie popularność zdobyła dzięki triumfowi w "The Voice Kids" oraz zwycięstwie na Eurowizji Junior. Od tamtego czasu jej kariera mocno się rozwinęła.

Piosenkarka ma na koncie debiutancki album "Roksana Węgiel" z marca 2020 roku, która w Polsce pokryła się platyną. Nowy etap w działalności scenicznej 16-latki rozpoczął singel "Korona" ( zobacz! ) wydany w czerwcu tego roku. Nowym wizerunkiem młodej gwiazdy zachwycił się nawet prezydent Andrzej Duda.



"Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" - prowadzący, transmisja, gdzie oglądać?

Koncert poprowadzą prezenterzy Polsatu: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna oraz tworzący prywatnie parę Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. Transmisja wydarzenia od godziny 20:00 na antenie Polsatu.

"Earth Festival" w Uniejowie to dwa dni po brzegi wypełnione aktywnościami dla dzieci i dorosłych w dedykowanym eko-miasteczku. Znajdą się tam eko-strefy edukacyjno-rozrywkowe, w których będzie okazja skorzystać z aktywności przygotowanych przez partnerów wydarzenia. Jedną z atrakcji będzie niepowtarzalna możliwość jazdy testowej samochodem wodorowym.

Na sobotni festiwalowy wieczór zaplanowano także kino plenerowe, podczas którego emitowane będą filmy: film dokumentalny National Geographic "Wroga Planeta" oraz kino akcji Telewizji Polsat "Wyzwanie". Start o godzinie 20:00.

Okazanie potwierdzenia szczepienia przeciw COVID-19 będzie konieczne do wejścia na teren koncertu. Dla osób niezaszczepionych zostanie stworzona strefa z ograniczoną liczbą uczestników, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Uczestnicy tej strefy zobowiązani będą do posiadania maseczki oraz zachowania dystansu 1,5 m od innych uczestników.

