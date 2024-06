Stefano Terrazzino to człowiek wielu talentów: tancerz, aktor, wokalista, choreograf, a nawet krawiec! Pomimo włoskich korzeni, zdecydowanie jest związany także z Polską, w której prowadzi studio tańca Mała Sicilia di Stefano Terrazzino. W ciągu swojego życia zdobył tytuł Professional Latin American i otrzymał najwyższą międzynarodową klasę taneczną "S".

Wielki rozgłos przyniósł mu program "Taniec z Gwiazdami", który dwukrotnie zwyciężył z Kingą Rusin oraz Agatą Kuleszą. Od 2014 roku bierze udział w edycji Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", a na swoim koncie miał dwie wygrane - z Anetą Zając i Agnieszką Sienkiewicz.

Co ciekawe, Terrazzino jest autorem scenariusza i choreografi do filmu tanecznego "Once Again" oraz pojawił się w produkcji "Zimna Wojna". Realizuje się także teatralnie.

Zaskakującą decyzją był udział w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie całej Polsce zaprezentował swoje umiejętności wokalne. Teraz zasiądzie na fotelu jurorskim!

Stefano Terrazzino jurorem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Tancerza mogliśmy oglądać dwukrotnie w polsatowskim show. Już za pierwszym razem urzekł swoim talentem zarówno jurorów, jak i widzów, przez co został zwycięzcą trzeciej edycji. Wówczas wcielił się w Mieczysława Fogga, prezentując utwór "Jesienne róże".

Dzięki temu mógł się pokazać w 20. Jublieuszowym sezonie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi". Tutaj pojawił się jako Wiesław Michnikowski z Kabaretu Starszych Panów i wykonał utwór "Jeżeli kochąć, to nie indywidualnie". Ponownie stanął na podium, jednak tym razem na drugim miejscu.

Teraz będziemy mogli go zobaczyć po raz trzeci. Tym razem nie jako uczestnika, a w roli jurora. Nie da się ukryć, że po 20 latach doświadczenia w popularnych programach oraz jako wybitny choreograf, idealnie wpasowuje się w formułę show. Zasiądzie u boku Małgorzaty Walewskiej i Piotra Gąsowskiego.

Czy zostanie ogłoszony jeszcze czwarty juror? Przez większość lat, cztery osoby oceniały występy uczestników. 18. edycja zredukowała liczbę do trzech i tak zostało do ostatniej. Czekamy zatem na dalsze informacje.

Najbliższa edycja programu zapowiada wielkie zmiany. Wiemy już, że nie zobaczymy współprowadzącego Macieja Dowbora oraz jurora Roberta Janowskiego, którzy pożegnali się z Polsatem, mając inne plany na przyszłość.

"Będę tęsknił za Waszym profesjonalizmem, uczynnością i empatią" - przekazał Janowski produkcji Telewizji Polsat.



21. edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od września w Polsacie.