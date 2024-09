Wiosną tego roku widzowie Polsatu mieli okazję zobaczyć jubileuszową, 20. edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - w programie z dopiskiem "Najlepsi" występowali finaliści poprzednich edycji. Po raz pierwszy w finałowym odcinku to widzowie wybrali zwycięzcę, został nim Filip Lato, wcielając się w Elvisa Costello.

W piątek (godz. 19:55) zobaczymy popularny show po sporych zmianach. Po trzech sezonach z trzyosobowym jury, produkcja zdecydowała się na powrót do czteroosobowego składu. Za stołem zasiądą Małgorzata Walewska (ocenia uczestników od samego początku) i Piotr Gąsowski, do których dołączyli nowi jurorzy: Justyna Steczkowska (wcześniej trenerka "The Voice of Poland" w TVP) oraz Stefano Terrazzino (wygrał trzecią edycję show Polsatu; a w ostatniej edycji pod hasłem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi" zajął drugie miejsce). Ta dwójka zastąpiła Roberta Janowskiego, który przeniósł się do TVP.

Reklama

Po 20 edycjach w roli współprowadzącego z "TTBZ" pożegnał się Maciej Dowbor. W tej roli zastąpi go Agnieszka Hyży, która w 2016 r. w Polsat Cafe współprowadziła program "Twoja twarz brzmi extra znajomo" pokazujący kulisy show. Drugim prowadzącym "TTBZ" pozostaje Maciej Rock.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Piotr Gąsowski "totalnie rozklejony"

Nowa edycja to również nowi uczestnicy, którzy przez kolejne tygodnie wcielać się będą w wielkie gwiazdy polskiej i światowej sceny muzycznej. W Interii możecie przedpremierowo zobaczyć fragmenty występów Kuby Szyperskiego i Patricii Kazadi.

Ten pierwszy - aktor teatralny i dubbingowy, finalista trzeciej edycji "Must Be The Music" (2012) w Polsacie - wcielił się w Celine Dion w przeboju "My Heart Will Go On" z filmu "Titanic". Podczas wykonywania tej piosenki w studiu zapadła cisza, a jurorzy w skupieniu wpatrywali się w uczestnika.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zaśpiewał wielki hit z „Titanica”. W studiu zapadła cisza Polsat

"Ja się totalnie rozkleiłem, bo wyszło lepiej niż myślałem, że wyjdzie. Jesteś wspaniałym zdolnym młodym człowiekiem. Tylko jak już wiem, że umiesz, to mam większe wymagania" - ocenił wzruszony Piotr Gąsowski.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Kim jest Kuba Szyperski?

Absolwent Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza w Warszawie na kierunku Aktorstwo Teatru Muzycznego w 2012 r. - jako 14-latek - dotarł do ścisłego finału trzeciej edycji "Must Be The Music".

Od 2017 roku związany z Teatrem Dramatycznym im. Gustawa Holoubka w Warszawie (w latach 2020-2022 jako aktor etatowy). Zagrał główną rolę w spektaklu "Rewizor" oraz role drugoplanowe w spektaklach i musicalach: "Kinky Boots", "Księżniczka Turandot", "Człowiek z La Manchy" i "Cabaret". Od 2018 roku wciela się w rolę Piotra w musicalu "Jesus Christ Superstar" (reż. J. Wocial i S. Bello), najpierw w Teatrze Rampa w Warszawie, a następnie Teatrze Variete w Krakowie. W 2021 roku rozpoczął współpracę z Krakowskim Teatrem Variété, a w 2023 roku z Teatrem Współczesnym w Warszawie oraz z Teatrem Roma w Warszawie.

Poza występami na scenie udziela się także jako aktor dubbingowy. Można go było usłyszeć m.in. w takich produkcjach jak: "Rodzina Dumnych: Film", "Hulk: Gdzie czają się potwory", "Legenda króla Salomona" i "Ronja, córka zbójnika".

"Twoja twarz brzmi znajomo": Patricia Kazadi oczarowała Justynę Steczkowską

Aktorka, prezenterka telewizyjna, kompozytorka i piosenkarka - Patricia Kazadi na scenie obecna jest od ponad 20 lat, ale pierwszy raz wzięła udział w programie Polsatu. W "TTBZ" zadebiutowała jako Aretha Franklin w energetycznym przeboju "Think" z filmu "Blues Brothers".

"Jestem w szoku. Aretha Franklin to jest naprawdę wyzwanie. Muszę cię uściskać, bo dla mnie to był szok. To było wspaniałe. Jesteś absolutnie niesamowita. Jest tylko jedno ale... nawet po charakteryzacji jesteś ładniejsza niż ona" - powiedziała Justyna Steczkowska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Justyna Steczkowska aż musiała ją uściskać Polsat

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Oto komplet uczestników