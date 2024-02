To oni wystąpią w nowej edycji "TTBZ". Pamiętacie ich najlepsze występy?

Już po zakończeniu 19. edycji programu było wiadomo, że "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w kolejnym sezonie wróci na antenę. Nie będzie to jednak zwykła edycja. "To będzie coś wyjątkowego, czyli 'The best of the best of #TTBZ!'. Na scenie finaliści poprzednich edycji. Najlepsi z najlepszych! Będzie się działo" - zapowiedzieli producenci.

Kogo zobaczymy w jubileuszowej 20. edycji "TTBZ"?

Katarzyna Skrzynecka

Ceniona aktorka i piosenkarka. Zadebiutowała główną rolą w musicalu "Metro" na deskach warszawskiego Teatru Dramatycznego. Znana również z ról dubbingowych, w takich produkcjach jak "Król Lew" czy "Piękna i Bestia".

Zwyciężczyni pierwszej edycji "TTBZ", a później w latach 2014-2022 jurorka programu. Najlepiej zapamiętanym jej występem była podwójna rola, gdy zaśpiewała jako Andrea Bocelli i Sarah Brightman. "Zdecydowanie najlepszy występ w historii całego programu!" - komentowali fani.

Maria Tyszkiewicz

Aktorka musicalowa, dubbingowa oraz piosenkarka, która zadebiutowała w 2007 roku w Teatrze Studio Buffo. Pierwszy, i jak dotąd jedyny, album studyjny - "Ufam sobie" - wydała w 2020 roku. Obecnie można ją zobaczyć na deskach m.in. Teatru STU i Teatru Muzycznego Roma.

W "TTBZ" występowała m.in. jako Michał Szpak, Edyta Górniak, Alicja Majewska czy Rihanna, ale to rola Dody odbił się w sieci dużym echem. "Była i jest GENIALNA. To wręcz nieprawdopodobne, jak udało jej się imitować głos Dody, nie wspominając już nawet o tym, jak oddała całą postać", "To niesamowite! Doda powinna poprosić o zastępstwo na koncertach... nikt by się nie zorientował!" - komentowali internauci.

Aleksandra Szwed

Większa publiczność poznała ją za sprawą roli Elizy z serialu "Rodzina zastępcza". Jest również związana z muzyką, można było zobaczyć ją m.in. w programach "Jak oni śpiewają" i "Śpiewajmy razem. All Together Now".

W finale piątej edycji "TTBZ" wcieliła się w Bernarda Ładysza. "Wielką i niesamowicie trudną sztuką jest zagrać Wielkiego Człowieka. Ola to uczyniła w sposób mistrzowski. Te same ruchy, uśmiech, szarmanckość i 100% gentlemana jakim jest Pan Bernard. Trzy wzruszające minuty magii na ekranie" - takie komentarze o występie można znaleźć w internecie.

Barbara Kurdej-Szatan

Nie tylko aktorka czy piosenkarka, ale i prezenterka telewizyjna. W 2019 roku była również finalistką "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Młodsze pokolenie może kojarzyć jej głos m.in. ze "Zwierzogrodu".

W 15. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zajęła drugie miejsce. Srebrną Twoją Twarz zdobyła dzięki występowi jako Adele. Wcześniej wcieliła się też m.in. w Eda Sheerana, Cleo czy Zdzisławę Sośnicką.

Mateusz Ziółko

Jako piosenkarz szerszej publiczności dał się poznać w programie "Must Be The Music. Tylko Muzyka", w 2017 roku wydał debiutancki album "Na nowo". Ma na koncie współpracę m.in. z Sylwią Grzeszczak i Liberem.

Zwycięzca dziewiątej edycji "TTBZ". W finale wcielił się w Arethę Franklin, ale to innym występem zapisał się na kartach historii programu - Ziółko w roli Zbigniewa Wodeckiego wzruszył jurorów, innych uczestników i widzów, a nagranie występu zgromadziło 16 milionów wyświetleń.

Stefano Terrazzino

Najbardziej znany jako tancerz - taniec towarzyski trenuje od 16. roku życia, a obecnie reprezentuje najwyższą klasę taneczną w tańcach latynoamerykańskich. W 2008 roku zadebiutował jako piosenkarz albumem "Cin Cin Amore".

W programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zaprezentował się m.in. jako John Travolta, Tina Turner czy Izabela Trojanowska. Widzowie najlepiej pamiętają go z roli Mieczysława Fogga.

Filip Lato

Wokalista grający na gitarze i fortepianie. Jego debiutancki album - "Halo Ziemia" - ukazał się w 2018 roku. Z tej płyty pochodzi popularny utwór "Zanim nas policzysz".

Złotą Twoją Twarz wygrał w dziewiątej edycji jako Robert Plant. Najpopularniejszym jego występem w "TTBZ" została rola Czesława Niemena, kiedy brawurowo wykonał "Sen o Warszawie". "Brak słów, genialne wykonanie, ten głos, ta chrypka, to niemenowskie zaciąganie, można by pomyśleć że mistrz powrócił, pełne wzruszenie", "Ciągle słucham i nie mogę uwierzyć jak można uzyskać tę barwę głosu" - komentowali widzowie.

Kacper Kuszewski

Aktor, który zadebiutował w 1989 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Widzowie pokochali go za rolę w serialu "M jak miłość". Uczestnik takich programów jak "Jak oni śpiewają" i "Dancing with the Stars. Tanie z Gwiazdami".

W finale wcielił się w Marię Callas, co zapewniło mu pierwsze miejsce w ósmej edycji "TTBZ". Fani uwielbiają go również za rolę Maryli Rodowicz.