Wiosenna ramówka Polsatu w 2023 roku, to oczywiście kolejna edycja popularnego programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Po zmianach, jakie zaszły w ostatnim czasie w programie, nowym prowadzącym będzie Maciej Rock, a do grona jurorów dołączył Paweł Domagała.

Wśród uczestników, na ekranie zobaczymy m.in. Darię, Natalię Janoszek, Daniel Jaroszek czy Piotr Stramowski, który odpowiedział nam na kilka pytań na temat programu.

Piotr Stramowski o udziale w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Pewnie będę się stresował

Znany z filmu "Pitbull. Nowe porządki" aktor przyznaje, że śpiewanie nie jest jego najmocniejszą stroną i udział w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" będzie dla niego sporym wyzwaniem.

"Wcześniej nigdy nie śpiewałem, poza śpiewaniem pod prysznicem. Trochę na głęboką wodę się rzuciłem, ale to też na pewno będzie niesamowite doświadczenie" - twierdzi Piotr Stramowski.

"Wyobrażam sobie, że to będzie wielka przygoda. Dziesięć postaci przygotować scenicznie i wokalnie, to jest dla mnie jakiś kosmos. Nie chcę nawet wchodzić w jakiś lęk, bo mnie to zabije (śmiech). Podchodzę do tego, jak do super przygody. Ale wszystko dopiero przed nami, nie mam pojęcia, jak się zachowam. Pewnie będę się stresował" - dodaje.

Piotr Stramowski wspomina, że już początki jego przygody z programem były dość zabawne.

"Na początku trzeba było wysłać x utworów, w których czujemy się dobrze. Zacząłem się śmiać, bo w żadnym utworze nie czuję się dobrze (śmiech). Tutaj jeszcze sprawdzają naszą skalę głosu i trochę pod to dobierają te postaci, żeby to nie wyszło całkowicie absurdalnie. Wyszedłem ze swojej strefy komfortu w ogóle wchodząc do tego programu, więc jestem gotowy na to, co przyniesie mi los" - twierdzi.

Zapytany o czarnego konia nadchodzącej edycji, Stramowski bez zawahania wymienia Krzysztofa Ibisza.

"Wydaje mi się, że takie najbardziej nieoczywiste postaci potrafią zaskoczyć. Na pewno się czegoś nauczymy, biorąc pod uwagę nauczycieli, których mamy, i tę ilość czasu, którą spędzamy na przygotowywaniu tych postaci. A to, że nikt wcześniej nie słyszał śpiewającego Krzyśka Ibisza... Myślę, że naprawdę nas zaskoczy" - mówi.

Nowy sezon "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zadebiutuje w Polsacie 3 marca (piątek) o godzinie 20:00.

