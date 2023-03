Katarzyna Kołeczek to aktorka teatralna i filmowa. Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej na co dzień występuje na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. Widzowie z pewnością kojarzą ją z wielu polskich, jak i zagranicznych produkcji. Na koncie ma role m.in. w serialach "Pierwsza miłość", "Hotel 52", "Przyjaciółki" czy "M jak miłość". Pojawiła się także w brytyjskim serialu "Ojciec Brown", trzeciej części filmu o Bridget Jones, a także w produkcji "97 minutes".

Teraz jest jedną z gwiazd programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W rozmowie z Interią opowiedziała o udziale w show, w którym liczy na wielkie aktorskie emocje.

"To jest dla mnie ogromne wyzwanie. Pytałam już kolegów, którzy byli w tym programie i wszyscy mówią: 'Kaśka, nawet nie wiesz, co cię czeka'. Monika Dryl powiedziała, że to są studia w pigułce, więc jestem przygotowana na to, że przede mną ogromne wyzwanie i nauka, ale jest to też spełnienie moich marzeń" - mówi aktorka.

Zdjęcie Katarzyna Kołeczek jest jednym z 8. uczestników programu "TTBZ" / Gałązka / AKPA

Nie ukrywa, że najbardziej w programie podobają jej się metamorfozy. Wcielanie się w artystów, których sama ceni wydaje się być dla niej świetną zabawą. "Zawsze marzyłam o tym programie i o tym, żeby śpiewać i by wcielać się w jakąś postać" - dodaje.

Kołeczek twierdzi, że najważniejsza dla niej jest zabawa, która wyniknie z udziału w programie, choć duch rywalizacji z pewnością trochę jej się udziela. "Nie ukrywam, że chciałabym dobrze wypaść, więc zrobię wszystko, aby tak się stało" - wyjaśnia 38-letnia aktorka.

Co może być dla niej największym wyzwaniem i zaskoczeniem? Katarzyna Kołeczek twierdzi, że może to być... taniec! "Boję się skomplikowanych choreografii, ponieważ nie jestem tancerką" - mówi, wspominając o mentalnym przygotowaniu do programu. Koledzy aktorzy, którzy pojawili się już w programie uprzedzili ją, że "każdy odcinek to jest nowa premiera".

"Zazwyczaj my, aktorzy, do premiery przygotowujemy się kilka miesięcy, a tutaj na przygotowanie mamy tydzień - tylko tydzień, więc to jest naprawdę. To jest po prostu skok na bungee" - tłumaczy.

Uczestnicy "Twoja twarz brzmi znajomo" wcielali się w historii programu w najróżniejszych artystów - od największych zagranicznych gwiazd jak Rihanna czy Freddie Mercury, czy też polskich - jak Irena Santor lub Jerzy Połomski. Kasia Kołeczek marzy o tym, by wcielić się w postać Krystyny Jandy. "To moja wielka idolka i mentorka" - mówi. Jednym tchem wymienia także nazwisko Maryli Rodowicz.

Każdy z artystów lepiej czuje się w jakimś gatunku, w innym niekoniecznie. Katarzyna Kołeczek mówi, że najbardziej w programie bałaby się wcielać w rockowe, męskie głosy. "Daleko mi do takiej stylistyki, ale zobaczymy co przyniesie program. To jest jeszcze jedna wielka niewiadoma, więc bardzo czekam na te decyzje obsadowe" - dodaje.

Pierwszy odcinek nowego sezonu "Twoja twarz brzmi znajomo" już w piątek 3 marca o godzinie 20:05 w Polsacie!