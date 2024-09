Widzowie z pewnością lubią być zaskakiwani i nie mogą doczekać się nowych występów. 21. edycja show rozpocznie się już lada moment i niesie ona za sobą kilka zmian. Przede wszystkim za stołem jurorskim pojawi się nowa twarz - Justyna Steczkowska. U jej boku zasiądą Małgorzata Walewska - obecna w programie od jego początków - a także Piotr Gąsowski i Stefano Terrazzino. Uczestnikami najnowszej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" będą: Patricia Kazadi, Damian Kret, Reni Jusis, Joanna Osyda, Bartek Wrona, Barbara Wypych, Jakub Szyperski i Aleksander Sikora.

Dzisiaj przypominamy TOP 5 najpopularniejszych występów w historii programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". To one najbardziej zaskoczyły telewidzów, a ludzie oglądali je jeszcze długo po zakończeniu emisji show. Nagrania z tych wykonań zgromadziły bowiem miliony odsłon w serwisie YouTube i skradły serca internautów z całego świata.

1. Mateusz Ziółko jako Zbigniew Wodecki

Filmik z tego występu został wyświetlony w sieci aż 17 milionów razy. "Trochę za gardło ściska" - powiedział Paweł Królikowski, zasiadający wówczas w jury, już w momencie wyjścia Mateusza Ziółko na scenę. Usiadł za fortepianem, zaśpiewał "Lubię wracać tam, gdzie byłem" i po prostu zaczarował. Do tej pory trudno uwierzyć, że to nie był prawdziwy Zbigniew Wodecki.

Jurorom opadły szczęki, czemu nie można się dziwić. Kacprowi Kuszewskiemu zakręciła się łezka w oku, lecz to prowadzący programu najbardziej się wzruszył. Kamery uchwyciły bowiem reakcję Piotra Gąsowskiego, który zalał się łzami.

Mateusz Ziółko oddał wówczas hołd zmarłemu nieco ponad rok przed emisją odcinka legendarnemu Zbigniewowi Wodeckiemu, a później - w pełni zasłużenie - wygrał finał 10. edycji programu.

2. Filip Lato jako Czesław Niemen

"O matko" - krzyknął Kacper Kuszewski z wrażenia już po pierwszym wersie piosenki, a Małgorzata Walewska popatrzyła na niego wymownym wzrokiem. "Przecież to jest niemożliwe" - wyznała już w połowie piosenki. Reakcja jurorów mówi sama za siebie - Filip Lato dał wyjątkowy popis. Pomimo iż sięgnął po repertuar artysty-legendy i niezwykle trudny utwór "Sen o Warszawie", to udało mu się wykonać go brawurowo.

Filip Lato nie naśladował Niemena, on stał się nim na te kilka minut występu. Poskutkowało to wygraną odcinka, a także całej 9. edycji. Nagranie ze wzruszającego wykonania zebrało pokaźne 10 milionów odtworzeń w serwisie YouTube.

3. Maria Tyszkiewicz jako Doda

Przy tym występie łatwo było zbliżyć się do parodii, lecz Marii Tyszkiewicz udało się nie przekroczyć granicy i wykonać "Dżagę" perfekcyjnie naśladując prawdziwą Dodę. I chociaż to niezwykle ekspresyjna i charakterystyczna postać z wyróżniającym się głosem, to uczestniczka uchwyciła jej energię i gesty, w pełni oddając ducha jej scenicznych występów.

"Dobrze, jest wulgarna lekko" - skomentowała Walewska. Pozostali jurorzy również byli zachwyceni popisem Marii Tyszkiewicz. Widzowie po dziś dzień uwielbiają ten występ i nałogowo oglądają go w internecie - zgromadził już 9,3 miliony odsłon.

4. Jeremi Sikorski jako Ronnie Ferrari

Przed karkołomnym zadaniem stanął w 12. edycji Jeremi Sikorski - ilość tekstu w tej piosence zdecydowanie nie pozwala na wzięcie oddechu. Wcielił się w postać popularnego rapera i udało mu się oszukać wszystkich. Był niemalże nie do odróżnienia i jakby wyszedł kiedyś na scenę na koncercie zamiast Ronniego Ferrariego, to prawdopodobnie nikt by się nie zorientował.

"Super wygląda" - pochwaliła Magłorzata Walewska już na wstępie samą charakteryzację. "No niestety, świetnie" - podsumowała wymownie na koniec całego występu. Inni jurorzy również zmuszeni byli zbierać szczęki z podłogi. Występ ten po dziś dzień jest jednym z najchętniej oglądanych w historii programu. Zgromadził aż 6,5 miliona wyświetleń w serwisie YouTube.

5. Czadoman jako Krzysztof Cugowski

"No już jest genialnie" - słusznie zauważył Adam Strycharczuk, gdy tylko zobaczył pierwsze gesty sceniczne Czadomana po wyjściu na scenę jako Krzysztof Cugowski. Po czym dodał: "Ja się chyba stresuję najbardziej". Szybko okazało się, że niepotrzebnie. Muzyk disco polo zaskoczył swoim wykonaniem wszystkich zasiadających za stołem jurorskim. Perfekcyjnie oddał ruchy lidera Budki Suflera, a także jego charakterystyczny wokal.

Kacper Kuszewski wyznał, że "Jest taki samotny dom" w interpretacji Czadomana wywołał u niego ciarki. "Jaki on ma głos" - skomentował. Występ zakończył się zasłużoną owacją na stojąco, a następnie zdobył 5 milionów odsłon w internecie.