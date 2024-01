Zgasiła Szczepanika w "The Voice Senior". Nie wiedział, co powiedzieć!

Oprac.: Daniel Kiełbasa The Voice Senior

Czesława Łuszcz, mimo że w "The Voice Senior" zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz, nie dał jej on przepustki do kolejnego etapu. Uczestniczka chociaż nie odwróciła żadnego fotelu, i tak zrobiła spore wrażenie na trenerach.

Czesława Łącz upomniała w "The Voice Senior" Tomka Szczepanika /TVP