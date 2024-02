"Zakochani są wśród nas" to przebój Heleny Majdaniec z 1965 roku. Muzykę stworzył Jerzy Matuszkiewicz, a słowa napisał Janusz Kondratowicz. Rafał Brzozowski stwierdził, że wspomniany numer Majdaniec wykonywała, będąc szaleńczo zakochana w Wojciechu Kordzie.

Z piosenką w "The Voice Senior" zmierzyła się Lucyna Mazur z drużyny Maryli Rodowicz. "Niby się wydaje, że się zna tę piosenkę, ale muzyczne ucho wyłapie"- mówiła.

Reklama

Maryla Rodowicz miała do niej jedną radę, która miała całkowicie odmienić ten występ.



"Pani Lucyna miała tendencję, by powściągać swój głos, gdy wychodzi na góry. Powiedziałam jej więc, że niech go puszcza, niech on płynie, niech on leci w powietrze" - komentowała.

Lucyna Mazur czaruje głosem w "The Voice Senior". "Jestem tobą zafascynowany"

Wykonanie przeboju gwiazdy PRL przykuło uwagę trenerów. "Jestem tobą Lucyna zafascynowany" - komentował wprost Tomasz Szczepanik.

"Jestem od pierwszego wejrzenia jestem zakochana w kolorze twojego głosu, twoim znakomitym poczuciu rytmu i ta piosenka jest napisana jak dla ciebie" - dodała Alicja Węgorzewska.

Widzowie komentują występ Lucyny Mazur. "Super wykonanie"

"Subtelna, dużo wdzięku, piękny głos. Powinnaś znaleźć się w finale" - mówiła natomiast jej trenerka Maryla Rodowicz.

I tak się ostatecznie stało. Mazur razem z Romanem Wojciechowskim trafiła do finału programu. Widzowie również nie szczędzili jej pochwał.

Równie dobrze uczestniczkę widzowie. "Super wykonanie, pięknie pani wygląda i porusza się na scenie, gratuluję talentu i życzę powodzenia", "Byłaś wspaniała", "Cudowna kobieta, z ogromnym talentem i wdziękiem", "Wdzięk i czar. Ona zwycięży" - czytamy.



Wideo Lucyna Mazur | „Zakochani są wśród nas” | Półfinał | The Voice Senior 5

Kim jest Lucyna Mazur?

69-letnia Lucyna Mazur na przesłuchania w ciemno w "The Voice Senior" przyjechała z okolic Brzeska. Uczestniczka nigdy nie działała profesjonalnie na scenie, jednak jej życie było związane z muzyką. Wszystko za sprawą jej męża.

"Męża poznałam dzięki muzyce. Miał zespół Baszta, dokooptowałam do tego zespołu i do tego momentu zaczęło się. Mąż pracowałam, ja byłam w domu, razem graliśmy, dzieci się rodziły, było cudownie..." - opowiadała.

Niestety mąż pani Lucyny zmarł z powodu raka.

"Sielankę przekreśliła choroba, która przyszła jak grom z jasnego nieba. Wyrok - glejak i już się nic nie dało zrobić. Po śmierci męża było bardzo ciężko. W międzyczasie dostałam propozycję z Wiednia, żeby śpiewać w polskim lokalu. Mówię, że nie zostawię dzieci. Prosiła jednak, żeby pojechać tylko na jeden weekend. Pojechałam i zostałam na 17 lat. Co tydzień jeździłam do Wiednia i z powrotem" - wspominała.

Podczas przesłuchań w ciemno Lucyna Mazur odwróciła wszystkie fotele wykonując utwór Anny Jantar "Radość najpiękniejszych lat".