Cezary Olszewski dzięki muzycznemu kontraktowi w przeszłości miał okazję podróżować i śpiewać w takich krajach jak Nigeria oraz Iran. Obecnie próbuje jednak przebić się do świadomości polskiej widowni.



Uczestnik próbował swoich sił w "The Voice Senior" i został nawet zauważony. W drugim sezonie został podopiecznym Alicji Majewskiej i swoją przygodę z talent show zakończył na etapie półfinału. W piątej edycji pan Cezary zdradził Marcie Manowskiej, która go rozpoznała, że liczy na lepszy wynik.

Cezary Olszewski odwraca wszystkie fotele w "The Voice Senior"

Już na scenie "The Voice Senior" wokalista wykonał utwór Otisa Reddinga "(Sittin' On) The Dock Of The Bay" i odwrócił dwa fotele. Halina Frąckowiak swój przycisk wcisnęła kilka sekund po tym, jak Olszewski zaczął śpiewać. Dołączyła do niej Rodowicz, a niewzruszeni pozostali Alicja Węgorzewska i Tomasz Szczepanik.

"To było bardzo muzycznie zaśpiewane. W feeelingiem, z dobrym wokalem, swingowo" - chwaliła Maryla Rodowicz.

"Każdy ma ulubionego artystę, który staje się dla niego przewodnikiem" - dodała Halina Frąckowiak, a Olszewski odparł, że w jego przypadku był to Czesław Niemen. Chwilę później uczestnik ogłosił, że przechodzi do drużyny trenerki.



Wideo Cezary Olszewski | „(Sittin’ On) The Dock of the Bay” | Przesłuchania w ciemno | The Voice Senior 5