Ten przebój Rodowicz nuciła cała Polska. Wcześniej śpiewała go jednak inna gwiazda

"Wariatka tańczy" to jeden z największych przebojów Maryli Rodowicz. Jednak jak w "The Voice Senior" wyznała Halina Frąckowiak, to nie do królowa polskiej estrady zaśpiewała jako pierwsza utwór stworzony przez Seweryna Krajewskiego i Agnieszkę Osiecką.

Maryla Rodowicz w "The Voice Senior" dowiedziała się prawda o swoim przeboju /Jan Bogacz/TVP /materiały prasowe