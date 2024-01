"The Voice Senior" to program emitowany w TVP2 od 2019 roku. Do muzycznego show zgłaszają się utalentowane osoby po 60., które marzą o tym, by zawojować scenę. Na przestrzeni kolejnych edycji zmieniali się jurorzy, a program zwyciężali wokaliści z bardzo odmiennymi barwami głosu.

Ostatnią edycję wygrał Zbigniew Zaranek, czyli podopieczny Maryli Rodowicz. Muzyka była zawsze obecna w jego życiu, a w 1985 roku wraz z zespołem zdobył nawet nagrodę w Jarocinie - właśnie takie historie często są opowiadane w programie, bo wielu z uczestników miało coś wspólnego z muzyką, ale porzuciło pasję, by powrócić do niej po wielu dekadach.

"The Voice Senior" - piąta edycja ze sporymi zmianami. Kiedy emisja?

Od piątej edycji obok Maryli Rodowicz, Alicji Węgorzewskiej i Tomasza Szczepanika znajdzie się jeszcze Halina Frąckowiak. "Jest tu bardzo wielu wspaniałych, wrażliwych ludzi z otwartymi sercami, czasem zdenerwowanych, z ogromną tremą. Myślę, że nas trenerów to także dotyczy. Nie chciałabym popełnić jakiegoś błędu. My, trenerzy, musimy być bardzo odpowiedzialni za każde słowo, za każdy wybór" - mówi w rozmowie z "Faktem" słynna piosenkarka.

Poza tym zmieni się nieco skład prowadzących, bo do Rafała Brzozowskiego dołączy nieobecna przez pewien czas Marta Manowska. Zadaniem dziennikarki będzie poznawanie i przedstawianie historii uczestników.

Do tej pory w programie triumfowali jeszcze: siostry Szydłowskie (Elżbieta Szymańska, Jolanta Szydłowska-Cichoń i Krystyna Szydłowska) śpiewające pod okiem Urszuli Dudziak; Barbara Parzęczewska (trenerem był Andrzej Piaseczny); Krzysztof Prusik (trener: Witold Paszt).

Nowy sezon programu rozpocznie się 6 stycznia o godzinie 20.

