Po rewelacyjnym występie w "The Voice Senior" w TVP dali mu kosza. "Szok"

Oprac.: Daniel Kiełbasa The Voice Senior

Marta Manowska za kulisami określiła go rewelacją "The Voice Senior". Jednak trenerzy - mimo zachwytów nad wokalem Jacka Ochmańskiego - odesłali go do domu. Taka decyzja spotkała się ze sprzeciwem widzów. Zobacz, jak zaprezentował się na scenie uczestnik.

Uczestnik "The Voice Senior" ku niezadowoleniu widzów pożegnał się z programem /TVP