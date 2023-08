Małgorzata Tomaszewska razem z Tomaszem Kammelem prowadziła "The Voice of Poland" od 12. edycji talent show, kiedy to zastąpiła na tym stanowisku Macieja Musiała.

Ponadto prezenterkę można było oglądać u boku Rafała Brzozowskiego w "The Voice Senior" . W tym formacie zastąpiła uwielbianą przez widzów TVP gwiazdę "Sanatorium miłości" i "Rolnik szuka żony" Martę Manowską.

Reklama

Zmiany w "The Voice of Poland" i "The Voice Senior". Zaskakujący powrót!

"Kochani, chciałam się z Wami podzielić wspaniałą nowiną i naszym szczęściem" - napisała na Instagramie Tomaszewska i pokazała ciążowy brzuszek.

Gwiazda TVP wkrótce powita na świecie swoje drugie dziecko. Tymczasem stacja niemal natychmiast potwierdziła zmiany w obu programach, w których Tomaszewska się pojawiała.



"Wiadomo już, że ze względu na stan błogosławiony, Małgorzaty Tomaszewskiej nie zobaczymy w najnowszej, 14. edycji 'The Voice of Poland'. Prezenterki nie będzie również w 5. odsłonie ‘The Voice Senior’, gdzie partnerowała Rafałowi Brzozowskiemu. Widzowie nie muszą się jednak obawiać, że Małgorzata Tomaszewska zniknie ze srebrnego ekranu. Wciąż będzie można ją oglądać w programie 'Pytanie na Śniadanie'" - czytamy.

Natychmiast podano również nazwisko następczyni Małgorzaty Tomaszewskiej. Będzie to powracająca do "The Voice Senior" Marta Manowska. W "The Voice of Poland" w pierwszych dwóch etapach nie zobaczymy żadnego zastępstwa za prezenterkę. Program w pojedynkę poprowadzi Tomasz Kammel.

Być może związane jest z to z faktem, że zdjęcia do talent show TVP ruszają już w przyszłym tygodniu, w dniach 8-11 sierpnia. Chwilę później - między 14 a 16 sierpnia - odbędą się nagrania do "The Voice Senior".

"W związku ze zmianami w nowej edycji 'The Voice of Poland', którą widzowie będą mogli oglądać od września 2023 roku, w pierwszych dwóch etapach show zobaczymy wyłącznie Tomasza Kammela. Do Rafała Brzozowskiego w programie z udziałem seniorów powróci Marta Manowska! Muzyczne popisy rozśpiewanych uczestników po 60. roku życia widzowie będą mogli śledzić od stycznia 2024 roku w TVP2" - czytamy.

Zdjęcie Małgorzata Tomaszewska i Rafał Brzozowski finale "The Voice Senior" / Jacek Kurnikowski / AKPA

"The Voice of Poland" i "The Voice Senior" wracają do TVP. W jakim składzie trenerskim?

Telewizja Polska nadal nie potwierdziła, w jakich składach trenerskich rozpoczną się nagrania "The Voice of Poland" i "The Voice Senior". Przypomnijmy, że we podstawowym formacie trenerami w poprzedniej edycji byli: Lanberry, Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska oraz Tomson z Baronem.

W "The Voice Senior" trenerami byli: Maryla Rodowicz, Piotr Cugowski, Tomasz Szczepanik i Alicja Węgorzewska.