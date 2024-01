Na początku roku ruszyła piąta już edycja "The Voice Senior" w którym występują uczestnicy powyżej 60. roku życia.



Doświadczonych wiekowo wokalistów oceniają Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik z grupy Pectus oraz Halina Frąckowiak, która nieoczekiwanie dla wielu widzów TVP zastąpiła uwielbianego Piotra Cugowskiego.

Halina Frąckowiak zalała się łzami w "The Voice Senior". "Piękny głos"

W programie nie brak wzruszeń - w ostatnim odcinku mogliśmy zobaczyć, jak podczas jednego z występów całkowicie rozkleiła się Halina Frąckowiak.

Sprawczynią wielkiego wzruszenia trenerki była Bożena Mazowiecka ( sprawdź! ), która na scenie zaprezentowała swoją wersją przeboju Sarah Connor "From Sarah With Love". To właśnie podczas występu uczestniczki, Frąckowiak nie była w stanie zapanować nad potokiem łez.

"Śpiewasz tak pięknie, masz taki piękny głos... Taki ciepły, że wlał się całą tobą w moje serce" - komentowała poruszona trenerka.



Swój fotel odwrócił też w ostatniej chwili Tomasz Szczepanik. "Widzisz, co zrobiłaś z naszą Halinką" - mówił do uczestniczki trener.



Zapytana przez Węgorzewską Mazowiecka przyznała, że nigdy nie szkoliła się pod kątem muzyki, a jej jedyne doświadczenia z przeszłości to wspólne śpiewanie z rodziną. Po chwili na scenie pojawiła się siostra bliźniaczka uczestniczki, Grażyna, a także syn pani Bożeny. Wszystko po to, aby siostry mogły wystąpić dla trenerów.



W ostatecznym rozrachunku pani Bożena zdecydowała się przejść do drużyny Szczepanika, czy mogła zaskoczyć płaczącą wcześniej trenerkę.



Kim jest Bożena Mazowiecka?

"Pochodzi z małej wioski, gdzie rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Choć od małego przejawiała talent wokalny, nikomu nie przyszło do głowy, żeby wysłać małą Bożenę do szkoły muzycznej. Artystycznie zaczęła się realizować dopiero gdy podjęła pracę jako instruktor teatralno-muzyczny w Domu Kultury. W 2017 roku założyła grupę wokalną Amazonki skupiającą muzycznie uzdolnione kobiety, które wygrały walkę z rakiem. Obecnie jest dyrektorem biblioteki, ale to śpiew pochłania całej jej życie" - czytamy w sylwetce Bożeny Mazowieckiej na stronie TVP.