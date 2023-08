Przypomnijmy, że produkcja "The Voice Senior" potwierdziła, że nową trenerką piątej edycji programu została Halina Frąckowiak . Polska gwiazda zastąpiła na fotelu w programie Piotra Cugowskiego i dołączyła do Tomasza Szczepanika, Maryli Rodowicz i Alicji Węgorzewskiej.



Po ujawnieniu, TVP przekazała również komentarz Frąckowiak na temat jej pracy w programie. Wokalistka nie kryła zachwytu nad daną jej szansą.



"Muzyka jest dla naszych uczestników możliwością spełnienia siebie. Pozwala im żyć naprawdę i w muzyce są do końca. Bywa też tak, że mamy już uformowanych wokalistów czy wokalistki i właściwie nie musieliby startować w programie, ale decydują się na to. Według mnie robią to po to, aby pokazać, że są, że mają światu jeszcze dużo do zaoferowania" - mówiła.

"Jest tu bardzo wielu wspaniałych, wrażliwych ludzi z otwartymi sercami, czasem zdenerwowanych, z ogromną tremą. Myślę, że nas trenerów to także dotyczy. Nie chciałabym popełnić jakiegoś błędu" - dodała Frąckowiak.



"My, trenerzy, musimy być bardzo odpowiedzialni za każde słowo, za każdy wybór. Naszym zadaniem jest wyłowić i ofiarować możliwość większego istnienia tym, który mają ogromny talent, ale nie zaniedbać też tych, którzy nie są gotowi, aby pójść dalej. Zawsze mówię, że tam, gdzie jest muzyka, jest miłość. Każdej osobie występującej na scenie, życzę, żeby była pierwsza — wygrała program, była szczęśliwa, dostrzeżona. Życzę, żeby wszyscy cały czas mogli śpiewać profesjonalnie lub żeby muzyka cały czas była ich pasją" - przyznała.

Kim jest Halina Frąckowiak?

Halina Frąckowiak to polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Debiutowała w 1963 i 1964 na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Podczas swojej kariery współpracowała z takimi zespołami jak Czerwono-Czarni, ABC ( sprawdź! ), Tony, Tarpany i Drumlersi oraz SBB a także Spisek Sześciu. Od 1972 roku prowadzi działalność solową.

Jest wykonawczynią takich przebojów, jak "Bądź gotowy dziś do drogi" ( posłuchaj! ), "Napisz proszę", "Serca gwiazd" ( posłuchaj! ), "Mały Elf", "Tin Pan Alley", "Anna już nie mieszka tu" (hołd dla zmarłej tragicznie Anny Jantar - sprawdź! ), "Idę dalej", "Brzegi łagodne", czy "Papierowy księżyc" ( posłuchaj! ).

Wielokrotnie występowała na festiwalach w Opolu, gdzie uwodziła publiczność nie tylko śpiewem, ale również kostiumami.

Zamieniła dom pod Warszawą na mieszkanie. Dlaczego?

Przez wiele lat Halina Frąckowiak mieszkała w dużym domu pod Warszawą. Jednak po śmierci mamy zdecydowała się zmienić lokum na mieszkanie na warszawskim osiedlu Miasteczko Wilanów. W jej nowym domu odwiedziły ją zarówno kamery "Pytania na śniadanie", jak i "Dzień dobry TVN".



"Generalnie należę do osób, które lubią zmiany. Chociaż byłam przywiązana do tamtego domu, to tam mieszkałam z mamą i synem. Mamusi już z nami nie ma, syn mieszka gdzie indziej" - mówiła w TVP, pokazując wnętrza jej mieszkania.



Centralne miejsce w salonie Frąckowiak zajmuje pianino, a wokół niego zgromadzone są pamiątki i nagrody zdobyte przez piosenkarkę przez całą karierę.

"Ten instrument jest mi bardzo blisko, bardzo potrzebny i bardzo mi służy" - mówił w "PNŚ". "Nie jestem kolekcjonerem, natomiast bardzo kocham malarstwo. (...) Kiedy mogłam wybrać to wybierałam te z makami"- dodała.



"Kocham to, co jest piękne i dobre" - mówiła natomiast w "Dzień dobry TVN", pytana o liczne aniołki i przedmioty sztuki sakralnej. "Wszystkie pamiątki, które mam są dla mnie ważne i najważniejsze. Jak otrzymuję nagrody, to jest taki wyraz dobroci, która mnie spotkała" - opowiadała piosenkarka.

