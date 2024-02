Sporym zaskoczeniem dla widzów "The Voice Senior" była informacja, że w piątej edycji uwielbianego trenera Piotra Cugowskiego zastąpi Halina Frąckowiak ( sprawdź! ). Co ciekawe sam Cugowski wyraził chęć bycia trenerem w kolejnej edycji talent show. To że wokalista chciał trenować uczestników kolejnej edycji, potwierdził również jego menedżer, Maciej Durczak w rozmowie z Plotkiem. Przedstawiciel artysty ujawnił, że był on nawet zaproszony do programu TVP.

"Piotr dostał zaproszenie do kolejnej edycji 'The Voice Senior', lecz finalnie TVP zrezygnowała z jego udziału. Bez wyjaśnienia" - stwierdził.

Krótki komentarz na temat odejścia Cugowskiego z "The Voice Senior" na Facebooku zamieściła Maryla Rodowicz. "Też mi brakuje Piotra" - napisała.

Halina Frąckowiak w finale "The Voice Senior". Jak zareagowała po ogłoszeniu wyników?

W sobotni wieczór pokazano finałowy odcinek - występy ośmiu uczestników zostały nagrane wcześniej. Każdy z trenerów do ostatniego etapu mógł zabrać po dwóch podopiecznych.

Do finału awansowali: Lucyna Mazur i Roman Wojciechowski (drużyna Maryli Rodowicz), Piotr Salata i Wojciech Kwiatkowski (podopieczni Tomasza Szczepanika), Róża Frąckiewicz i Regina Rosłaniec-Bavcevic (ekipa Haliny Frąckowiak) oraz Tadeusz Talarek i Małgorzata Kraszkiewicz (team Alicji Węgorzewskiej). Ostatni odcinek podzielono na dwa etapy - trenerzy wybierali po jednym uczestników ze swoich drużyn, a wyboru zwycięzcy dokonali widzowie TVP spośród czwórki najlepszych w głosowaniu SMS.

W ścisłym finale znaleźli się Piotr Salata ("How Wonderful You Are" Gordona Haskella i "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej), Tadeusz Talarek ("Powróćmy jak za dawnych lat" w wersji Krzysztofa Krawczyka i "Bella Bella Donna" Janusza Gniatowskiego i Jana Danka), Roman Wojciechowski ("It's a Man's Man's Man's World" Jamesa Browna i "Jednego serca" Czesława Niemena) i Regina Rosłaniec-Bavcevic ("Caruso" Lucia Dalli i "Tylko mnie poproś do tańca" Anny Jantar).

Duet prowadzących - Marta Manowska i Rafał Brzozowski - ogłosił, że zwycięzcą piątej edycji została Regina Rosłaniec-Bavcevic ( sprawdź! ). Poza statuetką laureatka otrzymała również 50 tys. zł. Wokalistka ze wzruszenia zalała się łzami. "Ja się cała trzęsę" - powiedziała. "Dziękuję, że uwierzyliście we mnie" - dodała.

Po ogłoszeniu wyników podziękowania za udział w programie na Instagramie opublikowała Halina Frąckowiak.

"Dziękuję, że byliśmy razem, że słuchaliście, że głosowaliście. Jestem wzruszona, że Regina wygrała, a ja miałam w tym skromny udział, że mogłam razem z nią współpracować. Dziękuję za to tym, którzy zaprosili mnie do programu. Dziękuję Reginie, że mnie wybrała i dziękuję wszystkim, którzy byli w mojej drużynie. Dziękuję za każdy dzień, za każdą chwilę" - podkreśliła trenerka.