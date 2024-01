Andrzej Biegański ma 83 lata i pochodzi ze Śląska. W młodości nie miał szans rozwijać swojego wokalnego talentu. Nie chciał zostać też górnikiem lub hutnikiem.

"Nie miałem możliwości skończenia szkoły muzycznej, a chętnie bym poszedł" - stwierdził. "Usiłowałem się stamtąd wydostać. Zapisałem się do szkoły wieczorowej we Wrocławiu i starałem się na studia polonistyczne" - mówił.

Następnie pan Andrzej pracował w domu kultury, gdzie organizował imprezy. "Moja kariera skończyła się w bibliotece" - dodał. "Kiedy pierwszy raz wystąpiłem publicznie to już miałem 83 lata. Niedawno, kilka miesięcy temu. Nie jestem profesjonalistą, ale czystej wody amatorem" - spuentował.



Andrzej Biegański zachwyca w "The Voice Senior". Węgorzewska zachwyca się jego dykcją

W "The Voice Senior" 83-latek wykonał utwór Luciano Pavarottiego "Santa Lucia" i odwrócił trzy fotele.

Jako pierwszy odwrócił się fotel Alicji Węgorzewskiej, jednak to nie ona wcisnęła przycisk. Zrobił to za nią Tomasz Szczepanik, który podszedł do trenerki i chciał z nią zażartować. Ta nie miała do niego żadnych pretensji.

Potem swoje fotele odwrócili Szczepanik i Halina Frąckowiak.

"Tekst był zaśpiewany tak wyrznie, a we włoskim języku jest to niezwykle ważne" - komentowała Węgorzewska. "W polskim języku spółgłoski są bardzo ważne, często bywa tak, że ludzie nie kończą słowa i nie rozumiemy, co do nas mówią. W śpiewie te końcówki niosą całą treść" - dodała Frąckowiak.

Ostatecznie - po rozmowie - zaśpiewaniu śląskich przyśpiewek, Biegański postawił na współpracę z Węgorzewską.



Wideo Andrzej Biegański | „Santa Lucia” | Przesłuchania w ciemno | The Voice Senior 5