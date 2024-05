Zbigniew Zaranek to zwycięzca czwartej edycji show TVP. Od tamtego sezonu "The Voice Senior" typowany był jako faworyt do wygrania całego programu. Również w finałowym odcinku, nagranym jeszcze w 2022 roku wokalista zaprezentował się ze znakomitej strony.



Uczestnik poruszył widzów wykonaniami utworów Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat" (posłuchaj!) oraz "Nie widzę ciebie w swych marzeniach" Skaldów (zobacz!). W finale obyło się bez niespodzianki. Podczas finałowego odcinka programu, emitowanego już na żywo, Zaranek został ogłoszony zwycięzcą show. Finalista "The Voice Senior" zgarnął nie tylko statuetkę oraz 50 tys. złotych.

Zbigniew Zaranek z pierwszym utworem po triumfie w "The Voice Senior"

Od tamtego czasu Zaranek koncertował w małych miejscowościach, w swoim domu gościł kamery "Pytania na śniadanie", pojawił się też w finale piątej edycji "The Voice Senior" jako gość specjalny oraz był też gościem finału siódmego sezonu "The Voice Kids".

Prawie 1,5 roku po triumfie w "The Voice Senior", Zaranek w końcu ogłosił, że ukazał się jego nowy numer. Do sieci trafiła piosenka "Zostań", którą wokalista stworzył razem ze znajomymi z projektu The Last Train.

Zaranek jest autorem słów do piosenki oraz kompozytorem muzyki. W skład zespołu The Last Train weszli natomiast: Szymon Piotrowski, Paweł Jankowski, Piotr Bojarski, Łukasz Staniszewski oraz Mateusz Zawadzki.

"Zespół The Last Train powstał w 2022 roku. Założycielem zespołu jest Piotr Bojarski, który to do wspólnego muzycznego projektu zaprosił muzyków, z którymi pracował już wcześniej w innych muzycznych składach. Zespół ten dzięki ludziom z pasją, wykształceniem, oraz doświadczeniem muzycznym świetnie radzi sobie z największymi wyzwaniami estrady" - czytamy. Zaranek do składu dołączył w 2023 roku.

Do nagrań piosenki "Zostań" zaproszono też kwartet smyczkowy - Skład Otwarty. "Partię smyczków pięknie rozpisał klawiszowiec zespołu, Szymon Piotrowski, który to zebrał pomysły zespołu dołożył swoje serce i wielki talent i poskładał to w jeden aranż. Tak powstała wersja nagrana w Studio Splendor I Sława w Poznaniu" - napisano.

Zdjęcie Zbigniew Zaranek / Natasza Młudzik/TVP / materiały prasowe

Kim jest Zbigniew Zaranek? Przed "The Voice Senior" występował w legendzie polskiego metalu!

Zbigniew Zaranek swoją przygodę z muzyką zaczynał od gry na akordeonie, graniu z wujkami oraz śpiewie w chórze kościelnym. Następnie zawędrował w całkowicie inne rejony. W 1982 roku założył metalowy zespół Kreon

W latach 80. Kreon był jedną z najciekawszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich formacji nurtu heavy metal / thrash i laureatem wielu plebiscytów. W 1985 r. zespół (znany także pod nazwą Test Fobii Kreon) został jednym ze zwycięzców festiwalu w Jarocinie. Grupa przestała działać w kolejnej dekadzie, reaktywowana została dopiero wiele lat później, a na jej czele ponownie stanął Zaranek.

To jednak nie wszystko. W latach 1982 - 1983 występował u boku Krzysztofa Cugowskiego. Można było go również oglądać w dawnych odcinkach "Szansy na sukces" (wyróżniono go m.in. w 1997 roku podczas odcinka z Ewą Bem).