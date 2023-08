14. edycja "The Voice of Poland" zbliża się wielkimi krokami. Sporą zagadką był skład trenerski, jaki szykuje produkcja programu. Ostatecznie w talent show TVP nie doszło do ani jednej zmiany. Co wydarzyło się pierwszy raz w historii programu.



Przed startem programu plotkowano o możliwym pożegnaniu się z show Lanberry. Widzowie na jej miejscu widzieli Annę Karwan. Spekulacje okazały się jednak nieprawdziwe.



Baron wygadał się na temat "The Voice of Poland". Znamy skład trenerów nowej edycji!

Wątpliwość jako pierwszy w sprawie "The Voice of Poland" w tym sezonie rozwiał Baron, który udostępnił pierwsze materiały z nagrań nowego sezonu w show TVP, które odbywają się w dniach 8 - 11 sierpnia.



Reklama

"Siemaneczko, witam was serdecznie. Kto rano wstaje, ten rozpoczyna po raz kolejny cudowną przygodę. Przygodę, którą będziecie mogli oglądać w telewizorach. Przygodę, która sprawia, że powracam do ludzi, z którymi uwielbiam pracować. Tak, będzie to formuła telewizyjna" - napisał Baron na wstępie, następnie pokazał nagranie z wszystkimi trenerami.



W skład trenerski tegorocznego "The Voice of Poland" weszli: Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk oraz duet z Afromental - Tomson i Baron.



"2023, Marek Piekarczyk nadal młody, muszę to nagrać, Lanberry, Justyna, Tomeczek. Zaczynamy kolejny sezon 'The Voice of Poland'" - skomentował.



Przypomnijmy, że do jedynej zmiany w programie doszło poza składem trenerskim. W tym sezonie w roli prowadzącej nie zobaczymy Małgorzaty Tomaszewskiej. W pierwszych etapach jednym prezenterem w "TVOP" będzie Tomasz Kammel.

Zdjęcie Małogrzata Tomaszewska podczas finału "The Voice of Poland" / Wojciech Olkuśnik / East News

Doda nie dla "The Voice of Poland". Przynajmniej na razie

Warto dodać, że od kilku lat spekuluje się na temat zaangażowania do programu TVP Dody. W tym sezonie wokalistka miała mieć nawet zapytana o udział w show, jednak zrezygnowała i w mediach społecznościowych wytłumaczyła, dlaczego to zrobiła.



"TVP nie może sobie pozwolić na to, by Doda była gwiazdą wielkich programów dwóch konkurencyjnych stacji. Gdy osoby w Wojsie dowiedziały się o jej show w Polsacie, od razu przestano myśleć o jej zatrudnieniu. Nie można ciągnąć dwóch srok za ogon. Poza tym ona nie dałaby rady czasowo nagrywać reality, przygotowywać się do trasy koncertowej i jeszcze być u nas. Doda doskonale o tym wie. To wszystko się niestety wyklucza. A szkoda..." - donosił Plotek.

Sama wokalistka potwierdziła te doniesienia i przyznała, że otrzymała propozycję, z której nie skorzystała.

"Nie mogę zasiąść w fotelu w 'The Voice of Poland' mimo, że taka propozycja została mi złożona - w końcu, nareszcie. Przysyłacie mi link, że ktoś z produkcji TVP miał powiedzieć, 'żebym później nie płakała, że nie zapraszają mnie do 'The Voice'. skoro wybieram reality show o sobie w Polsacie' i że 'nie mogę ciągnąć dwóch srok za ogon'" - komentowała.



Zdjęcie Doda była gościem specjalnym finału "The Voice of Poland" w 2018 roku / Bartosz Krupa / East News

"Fotel w 'The Voice of Poland' jest to spełnienie moich marzeń i bardzo, bardzo się cieszyłam - i nadal cieszę - jednak w show-biznesie, mam wrażenie, że zapomina się o bardzo ważnej rzeczy. I dwadzieścia lat temu, jak wchodziłam do tego show-biznesu, to od początku było to dla mnie szokujące. (...) Dałam słowo Polsatowi, że będziemy robić kolejny reality i właśnie ta sytuacja - bo nie ma dla mnie nic piękniejszego niż fotel w ‘The Voice’ - pokazuje wam, jak ważne jest dla mnie dotrzymywanie słowa i bycie honorowym człowiekiem w tym brudnym, syfiastym świecie show-biznesu" - dodała, jednak nie wyklucza, że widzowie TVP zobaczą ją w kolejnych edycjach.



Kiedy start "The Voice of Poland"?

14. sezon "The Voice of Poland" wystartuje jesienią tego roku. Stanie się to prawdopodobnie na początku września. Następnie widzowie w styczniu 2024 roku zobaczę nową edycję "The Voice Senior" (nieznany wciąż jest skład trenerski), a wiosną 2024 roku do gry wejdą uczestnicy "The Voice Kids" z nową trenerką Nataszą Urbańską (zajęła miejsce Dawida Kwiatkowskiego).