Wielki powrót do show TVP po latach? Za kulisami aż huczy od plotek!

W ostatnich miesiącach Telewizja Polska przeszła spore zmiany. Z ekranów widzów zniknęły dotychczasowe twarze stacji, a ich miejsca zajęli nowi, a czasem dawno niewidziani prowadzący.

W ten sposób w porannym programie "Pytanie na śniadanie" wymieniono niemal wszystkich prowadzących, a według informacji "Plotka" zmiany nie ominą także "The Voice of Poland", czyli najpopularniejszego formatu emitowanego w TVP. Portal podaje, że producent show Rinke Rooyens otrzymał wytyczne, by odświeżyć grono trenerów oceniających uczestników.

"The Voice of Poland": Kayah powróci do programu?

"W telewizji jest nowe otwarcie, które ma być zaznaczane na każdej płaszczyźnie. Stąd informacja, że w programie ma nie być gwiazd kojarzonych mocno z telewizją z czasów PiS-u. Żadna Edyta Górniak, Justyna Steczkowska i gwiazdy tego typu, nie powinny teraz liczyć na angaż. Ludzie mają zobaczyć spektakularne zmiany i nową jakość" - mówi informator portalu.

Osoba z otoczenia produkcji polskiego "The Voice" zakłada nawet, że szykuje się wielki powrót Kayah, która oceniała wokalistów w pierwszej edycji programu w 2011 roku. Taki powrót z pewnością przysporzyłby produkcji nowych widzów.

"Ona była w pierwszej edycji programu, jeszcze kilka lat przed PiS-em. Później zniknęła z TVP na wiele lat, ale jest gotowa do niej powrócić. Rinke uważa, że angaż takiej wokalistki, jak ona, do jego programu pokazałby jasno, że nawet w rozrywce są nowe rządy i wracają osoby jeszcze niedawno niemile widziane. Wiadomo, że Kayah była przeciwniczką wcześniejszej partii rządzącej. Nie mówiąc o tym, że to byłoby według niego dobre nawiązanie do samego początku programu. Fani show lubili ją w nim" - przyznaje informator.