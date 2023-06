Widzowie TVP podwójny fotel z "The Voice" kojarzą automatycznie z występami Tomsona i Barona w "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids". Uwielbiani trenerzy w Polsce byli nieobecni zaledwie w dwóch edycjach programu.

Jednak charakterystyczne łączone krzesło nie jest obecne jedynie w polskim formacie programu. Producent "The Voice of Germany" ogłosił, że podwójny fotel wraca również w tamtejszym formacie, a zasiądą w nim znani i lubiani bracia Bill i Tom Kaulitzowie.

"Plotki okazały się prawdą" - napisał na swoim Instagramie Bill Kaulitz i opublikował oficjalne zdjęcie ze swoim bratem na planie programu. Wcześniej spekulowano, czy faktycznie możliwy jest powrót podwójnego stanowiska trenerskiego w tamtejszej edycji show.



Duet trenerski w akcji będzie można zobaczyć już jesienią. W Niemczech zapowiedziano 13. edycję programu, a w czerwcu trenerzy nagrywali etap przesłuchań w ciemno.



"The Voice of Germany" z międzynarodowym składem trenerskim

W "The Voice of Germany" oprócz członków Tokio Hotel w trenerskich fotelach zasiądą również: niemiecka raperka i wokalistka Shirin David, włoski wokalista Giovanni Zarrella oraz gwiazdor Boyzone, pochodzący z Irlandii Ronan Keating. Keating ma też wielkie doświadczenie jeśli chodzi o talent showy. Był jurorem i trenerem w programach: "The X Factor", "The Voice Australia" i "The Voice Kids UK".

Warto dodać, że podwójne krzesło w Niemczech nie pojawiło się 13. sezonie. W przeszłości przez pięć sezonów tamtejszymi odpowiednikami Tomsona i Barona byli Michi Beck i Smudo z zespołu Die Fantastischen Vier.

Co dalej z "The Voice of Poland"?

TVP zapowiedziała jeszcze jesienią, że "The Voice of Poland" wróci z 14. sezonem. Na razie niewiadomą pozostaje, kto zasiądzie w fotelach trenerskich. W poprzedniej edycji trenerami byli: Tomson z Baronem, Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska oraz Lanberry.

W ostatnich tygodniach sporo spekulowało się na temat możliwości uczestnictwa Dody w show TVP, jednak według najnowszych doniesień wokalistka nie zostanie trenerką w najbliższym sezonie formatu.