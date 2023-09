"Cześć jest Michał, w końcu do was dotarłem" - przedstawił się Michał Sołtan w TVP. W programie wyznał, że od lat namawiali go na pójście do programu znajomi. W końcu zdecydował się przyjść do TVP. Za kulisami towarzyszyli mu partnerka oraz syn.

"Chciałbym wygrać ten program" - usłyszeli widzowie przed wyjściem Sołtana na scenę. Następnie muzyk wykonał utwór The Doors "Light My Fire". Muzyk w " The Voice of Poland " odwrócił wszystkie fotele, a trenerzy stoczyli o niego zaciętą walkę.



Michał Sołtan w "The Voice of Poland" wzbudza zachwyt trenerów

"To jesteś ty. Jesteś absolutnie piękny w tym wydaniu, w tych emocjach, które niesiesz ze sobą. Dlatego jeśli przyjdziesz do mojej drużynie to tylko będziemy się dobrze bawić, bo czego ja mogę cię nauczyć" - komentowała Justyna Steczkowska.

"Lubię jak są piękne fajerwerki na końcu. Jeśli lubisz nieoczywiste rozwiązania i chcesz bardziej eksplorować własną twórczość, to zapraszam cię do mojej drużyny. Tutaj będziesz miał cały wachlarz tego, co możesz zrobić w programie" - dodała Lanberry.

"Odwróciłem się jako pierwszy i wyczułem od razu, że jesteś wartościowym wokalistą i bardzo oryginalnym człowiekiem" - stwierdził Marek Piekarczyk.

"Jestem zafascynowany kolorytem twojego wokalu i tego, ile tam masz barw. Potrafisz zaśpiewać delikatnie, wydzierasz się jak rockman, a pokazałeś jeszcze falset, który szedł w górę. To zrobiło na mnie wielkie wrażenie" - mówił Baron, jednak - ku zaskoczeniu samego Sołtana - fotel duetu trenerskiego został zablokowany przez Steczkowską i wyłączony z rywalizacji.

Ruch trenerki jednak zdał się na nic, gdyż Sołtan przyznał, że jego pierwszym wyborem był Marek Piekarczyk i do jego ekipy trafił.



Kim jest Michał Sołtan? Jego pandmieczne występy był hitem sieci

Michał Sołtan to kompozytor, wokalista, multiinstrumentalista, organizator koncertów, promotor i performer. Związany twórczo z Warszawą i z Trójmiastem (jest współtwórcą poniedziałkowych Funk & Jazz Jam Session w stołecznym klubie Harenda oraz jazz jam session w Mono Kitchen w Gdańsku). Artysta jest absolwentem Wydziału Jazzu Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Studiował Muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim.

Michał ma na koncie dwie płyty "IQ" (2011) i "Mallada" (2015) wydane z Imagination Quartet.

W 2015 roku rozpoczął solowe eksperymenty z Loop Station. Od początku 2016 r. zorganizował ponad 30 warsztatów "Uwolnij muzykę". Na scenie poprzedzał takich wykonawców, jak m.in. Mela Koteluk, Lao Che czy Smolik/Kev Fox. W listopadzie 2017 roku Michał zaprezentował autorską płytę "MaloGranie".

Telewizyjna publiczność może pamiętać Michała Sołtana z dziewiątej edycji "Must Be The Music". W 2018 roku próbował swoich sił na festiwalu w Opolu. Z piosenką "Dziej się" wystąpił na koncercie Debiutów.

O Sołtanie pisały media w całej Polsce, gdy na początku pandemii w 2020 roku, przenosząc trend z włoskich miast, przez 60 dni z rzędu występował na swoim balkonie. Akcja odbiła się echem na całym świecie, a nagrania zdobywały po kilkadziesiąt-kilkaset tysięcy wyświetleń. Największym hitem był cover "Shallow" Lady Gagi z filmu "Narodziny gwiazdy", który obejrzano 3,7 miliona razy.