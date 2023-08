Alicja Szemplińska i Daria Reczek wystąpiły w dziesiątym sezonie "The Voice of Poland".

Szemplińską widzowie poznali wcześniej programie TVP "Hit Hit Hurra!", gdzie zachwyciła m.in. Edytę Górniak. 17-letnia w tamtym czasie Alicja dała sobie radę również w "The Voice of Poland", odwracając wszystkie fotele i otrzymując owacje na stojąco (zaśpiewała utwór "Scars To Your Beautiful" Alessi Cary, posłuchaj!). Trenerzy nie mogli przede wszystkim uwierzyć w to, ile lat ma dziewczyna.

"Jesteś artystką, która może uwieść każdego i będziesz miała ogromne grono fanów. Charyzmatyczne głosy powinny trzymać się razem" - stwierdził Michał Szpak, a Kamil Bednarek zaśpiewał dla niej piosenkę. Komplementy jednak nie pomogły, a 17-latka wybrała Tomsona i Barona.



Darię Reczek widzowie poznali w tym samym odcinku "The Voice of Poland". zaśpiewała piosenkę "A Thousand Years" Christine Perri, a o jej głos walczyli wszyscy trenerzy. Baron narysował nawet oczy uczestniczki. Taka zagrywka się opłaciła, bo uczestniczka wybrała właśnie duet.



Tomson z Baronem tworzą mistrzowski duet

Ostatecznie trenerzy Reczek i Szemplińskiej zestawili obie świetnie śpiewające wokalistki w jedną parę podczas kolejnego etapu. Uczestniczki od Tomsona i Barona dostały do zaśpiewania utwór "1+1" Beyonce, co początkowo sprawiło im problem (piosenka nie należy do największych hitów gwiazdy), jednak jak pokazał występ już na antenie TVP, obie młode artystki poradziły sobie z nim znakomicie.

Po występie dziewczyn trenerzy długo nie mogli dojść do siebie i natychmiast każdy z nich (Margaret, Kamil Bednarek, Michał Szpak), wcisnął kradzież. "Jesteście genialne. "Najlepsza bitwa żeńska w programie - mówili Margaret i Bednarek. "Jak to możliwe, że w tym wieku rozwinęłyście takie możliwości" - skomentował Michał Szpak.

"Jestem pewien, że wystąpicie w finale tego programu" - stwierdził Baron, a duet zdecydował się na Alicję Szemplińską. O Darię Reczek trenerzy stoczyli zażartą batalię. "Nie posługujesz się głosem a duszą" - zachęcał ją Szpak. I to właśnie do niego trafiła uczestniczka.



Wideo Alicja Szemplińska vs. Daria Reczek - "1 + 1" - Bitwy - The Voice of Poland 10

Jak po zachwytach w bitwie wyglądały kariery Szemplińskiej i Reczek?

Słowa Barona o finale dla obu wokalistek spełniły się. Zarówno Szemplińska, jak i Reczek trafiły do ostatniego odcinka talent show TVP, a zwyciężczynią okazała się Alicja Szemplińska. To również ona w kolejnych latach zrobiła o wiele większą karierę.

Na koncie Szemplińskiej jest już kilkanaście singli, wokalistka pracuje obecnie nad debiutanckim albumem, a być może jej kariera rozwinęła by się jeszcze mocniej gdyby nie wybuch pandemii, przez który nie wystąpiła na Eurowizji w 2020 roku. Rok później do konkursu zgłoszono Rafała Brzozowskiego, a w 2023 roku w eliminacjach Szemplińskiej nie udało się przekonać do siebie widzów.

Daria Reczek natomiast po programie największą popularność zdobyła... dzięki piosence w reklamie jednego z firm ubezpieczeniowych, gdzie zaśpiewała razem z Sylwią Przetak. W wywiadzie dla Interii wokalistka przyznała, że po zakończeniu show musiała tymczasowo przerwać karierę, a już podczas talent show TVP występowała z problemami zdrowotnymi.

W czerwcu zapowiedziała wydanie nowej muzyki, na razie jednak nie miała ona swojej premiery.