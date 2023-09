20-letnia Sabina Kułak studiuje wokalistykę na kierunku Jazz i Muzyka Rozrywkowa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ponadto jest wokalistką w dwóch lokalnych zespołach: Fire Band z Brzozowa oraz grupy Soul Sanok. Wokalistka brała też udział w wielu konkursach, w tym w "Talentobraniu" Radia Eska.

Sabina Kułak w "The Voice of Poland". Łzy wzruszenia i pierwsza lekcja od Justyny Steczkowskiej

W "The Voice of Poland" uczestniczka wykonała piosenkę "Out of Reach" Gabrielle i odwróciła dwa fotele. Do drużyny wokalistkę zaprosili Lanberry oraz Marek Piekarczyk. Zaraz po występie Kułak nie mogła ukryć łez wzruszenia. Trenerka szybko do niej podbiegła i uspokoiła.

Po wymianie uprzejmości z uczestniczką Lanberry poprosiła ją o zaśpiewanie czegoś po polsku. Wybór padł na "Powinnam" Natalii Szroeder. Trenerzy docenili jej drugi występ.

"Pokazała nowy kolor, co nie" - komentował Tomson. "Ale widzisz, teraz się zdemaskowałaś! Ponieważ lepiej brzmisz i lepiej śpiewasz po polsku niż po angielsku. Taki soczysty polski język, wszystko zaakcentowane, każda sylaba. Zaimponowałaś mi teraz" - dodał Marek Piekarczyk.

Na odrobinę krytyki zdecydowała się natomiast Justyna Steczkowska.

"Słucham cię odwrócona i raz ten głos brzmiał mega profesjonalnie i pięknie i już chce się odwracać, ale coś mnie cofa. I to cały czas miga. To jest takie jak fala. Raz jesteś super profesjonalna, a raz jesteś jak amatorka. Przepraszam, że ci to mówię, ale to powoduje, że dobrze trafiłaś do tego programu, bo Lanberry będzie mogła się wykazać, a na samym końcu programu powiem: ‘teraz to jest profesjonalna dziewczyna’" - stwierdziła.

Widzowie zachwyceni występem Sabiny. "Polska Salma Hayek"

Sabina zdecydowała się na wejście do drużyny Lanberry. Dużo pozytywniej od Steczkowskiej występ uczestniczki ocenili widzowie. Ci zachwycili się nie tylko jej głosem, ale i urodą.

"Cudowne góry, piękne doły, wspaniałe melizmaty", "Polska Salma Hayek z wyglądu, z głosu - takiego talentu jeszcze nie było", "Mam nadzieję, że zajdzie daleko i wygra. Piękny głos", "Przepiękna dziewczyna, "Piękna kobieta, piękny głos", "Na początku myślałem, że to Katy Perry", "Czy ktoś jeszcze uważa, że ona jest strasznie podobna do Katy Perry" - pisali widzowie pod jej występem na Youtube.