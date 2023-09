Niespodzianka za kulisami "The Voice of Poland"! Kto stał obok Kammela?

Voice Of Poland

Jan Górka w "The Voice of Poland" zachwycił trenerów przede wszystkim swoją oryginalną kompozycją. Uczestnika za kulisami wspierały jego siostry. Jedną z nich widzowie TVP mogą kojarzyć z poprzednich edycji "The Voice of Poland". O kim mowa?

Adrianna Górka w przeszłości sama walczyła w "The Voice of Poland". Tym razem kibicowała bratu /TVP